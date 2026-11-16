Robert Pattinson es elegido como el nuevo James Bond, el agente 007

El agente secreto James Bond se mantiene vigente en el mundo del cine y el nuevo actor que se mantendrá a la cabeza de la saga cinematográfica es Robert Pattinson. “Identidad confirmada”. Este fue el mensaje compartido en Instagram con el cual la franquicia le informó al mundo esta decisión.

Pattinson es el séptimo actor en encarnar a James Bond. Este famoso personaje ha sido encarnado previamente por Daniel Craig, Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan.

La vigesimosexta película de la saga de 007 será dirigida por Denis Villeneuve, y aunque el proyecto aún no cuenta con un título, se prevé que esta llegue a los cines en el año 2028; la elección de Robert Pattinson como el nuevo James Bond le pone fin a la búsqueda de uno de los personajes más emblemáticos del cine. Durante años se sopesaron varios nombres, entre los más populares: Callum Turner, Josh O’Connor, Jack Lowden y Henri Cavill, entre otros.

La agencia de noticias EFE destacó que la próxima película de la saga será además la primera desde que los estudios de Amazon tomasen el control creativo de la franquicia después de adquirir MGM, la empresa matriz de la serie, y tras la retirada de los productores habituales, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson.

Pattinson saltó a la fama con su papel del vampiro Edward Cullen en la saga fantástica ‘Crepúsculo’ y recientemente ha participado en películas como ‘La Odisea’, de Christopher Nolan, o ‘Primetime’, con la que su nombre suena de cara a las nominaciones de los próximos Óscar.

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