Tom Holland habló sobre su sueño de ser el próximo James Bond

En medio del revuelo que ha generado con su regreso como “Spider-Man” luego de su exitosa trilogía con Marvel y Sony Pictures, Tom Holland reveló que existe un personaje que, como cualquier actor británico, le gustaría interpretar: James Bond. ¿Cuál es la razón? Aquí te lo contamos.

Luego de varios meses alejado de los reflectores, el famoso de 29 años concedió una entrevista en la que dio una mirada a la etapa de su vida en la que se encuentra. Y aunque confirmó que no descarta la posibilidad de abandonar la actuación por un tiempo indefinido tras el estreno de “Spider-Man: Brand New Day”, existe un proyecto que lo haría replantearse esta posibilidad.

“¿James está en tus planes para el futuro en el cine?“, le cuestionó Gordon Ramsay mientras ambos cocinaban desde la cocina de su academia Bishopsgate. En respuesta, Tom Holland aseguró que se trata del sueño de cualquier joven en la industria.

“Toda la especulación la vamos a mantener al mínimo, por ahora. Pero para cualquier joven actor británico, sería lo máximo“, se limitó a responder sin brindar más detalles al respecto.

No obstante, al hablar sobre lo afortunado que se siente por las metas que ha alcanzado durante su trayectoria, el prometido de la actriz estadounidense Zendaya aseguró que agregar el nombre de ‘James Bond’ a su lista sería “la cereza del pastel”.

“Ya me considero el chico más afortunado del mundo, pero ser Bond es el sueño de cualquiera en la industria“, recalcó Holland.

Mientras tanto, el joven nacido en Kingston, Reino Unido se mantiene a la espera de ver en la gran pantalla su trabajo en la cinta “The Odyssey”, dirigida por Christopher Nolan y en donde participan celebridades como Matt Damon, Jon Bernthal, Robert Pattinson, Zendaya y Anne Hathaway.

Seguir leyendo:

• Tom Holland se tomará un descanso de la actuación para cuidar su salud mental

• (FOTOS) Tom Holland fue captado en el set de The Odyssey

• Zendaya y Tom Holland se habrían comprometido