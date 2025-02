Control creativo de James Bond pasa a manos de Amazon: ¿qué significa esto para la franquicia?

Luego de más de 60 años de mantener el control creativo de la legendaria saga del agente James Bond, los hermanastros y productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, administradores del 007, anunciaron la sorpresiva sesión creativa de la entidad cinematográfica a Amazon.

De acuerdo con lo revelado, Broccoli y Wilson seguirán manteniendo el control de una parte de la propiedad intelectual del 007. Sin embargo, será Amazon MGM Studios quien se haga cargo de la dirección creativa de todo lo producido con el agente James Bond.

Desde su introducción en la gran pantalla hace más de 60 años, James Bond ha sido uno de los personajes más icónicos del cine. Estamos agradecidos a Albert R. Broccoli y Harry Saltzam por llevarlo a los cines de todo el mundo, y a Michael G. Wilson y Barbara Broccoli por su dedicación inquebrantable en continuar este legado” Comunicado de Amazon

¿Qué sucederá con la franquicia del 007?

Previo a la reciente sesión, la historia del 007 había permanecido en “familia” gracias a Eon Productions. Esta compañía, perteneciente a Broccoli y Wilson, fue fundada por el padre de ambos, Albert “Cubby” Broccoli y Harry Saltzman en 1961.

La última película de Daniel Craig como el agente 007 fue “No Time to Die”. Crédito: AP

Desde entonces, Eon ha producido 25 películas de la franquicia, exceptuando solo dos entregas: “Casino Royale”, del año 1967 y protagonizada por David Niven, así como “Never Say Never Again”, de 1963, en donde Sean Connery dio vida al agente británico.

La sesión también confirma el control, casi total, de Amazon sobre la franquicia del agente del MI6 luego de que en 2022 Amazon adquiriera a la principal distribuidora de Bond, MGM, por una cifra superior a los $8 mil 500 millones de dólares.

Este par de adquisiciones convierten a la rama de entretenimiento de la compañía de Jeff Bezos en la principal artífice de las próximas producciones.

Respecto a la sesión creativa de la saga, tanto Broccoli como Wilson revelaron que esta operación se debe a su retiro simultáneo de la producción con el fin de involucrarse en otros proyectos artísticos y de beneficencia: “Con la conclusión de ‘No Time to Die’ y el retiro de Michael, siento que es momento de centrarme en otros proyectos”.

La operación, de manera lógica, causó una serie de reacciones adversas respecto al futuro de la crítica. Y es que mientras diversos expertos señalan que el cambio puede brindar vitalidad y recursos a la historia de James Bond, otros afirman, como el periodista Johnny Olesinski del The New York Post, que Amazon buscará la manera de explorar este producto, a través de películas, series, entre otros, sin respetar la esencia de la historia.

Hasta el momento, se desconoce el próximo proyecto de la franquicia tras la reciente sesión creativa.

