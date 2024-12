Daniel Craig revela cuál de sus películas como James Bond fue “una pesadilla”

Daniel Craig obtuvo grandes éxitos en las taquillas a nivel mundial al interpretar al agente James Bond 007 en varias películas, pero ahora reveló que una de éstas pasó a ser una experiencia muy difícil, por los problemas que hubo en el rodaje debido a la falta a de un guión.

Daniel Craig confiesa que no sabía bailar antes de trabajar en el comercial de vodka que se hizo viral

En una entrevista para The Hollywood Reporter el actor británico habló al respecto: “Quantum Of Solace”. P***** pesadilla. Paul Haggis aprobó el guión, y luego se unió al piquete (de la huelga de escritores de Hollywood), así que no teníamos un guión”.

El personaje James Bond seguirá apareciendo en filmes hasta 2037

Craig comentó que a pesar de ese gran problema, el proyecto continuó, e incluso él escribió partes del guión: “Probablemente nunca debimos haber comenzado la producción, pero lo hicimos…La narración no estaba ahí. Y esa es la lección más abyecta: empezar una película sin un guión simplemente no es una buena idea”.

Sin embargo, “Quantum Of Solace” resultó todo un éxito tras su estreno en 2008, recaudando más de $168 millones de dólares en Estados Unidos. Daniel reconoce que varias escenas del filme valen la pena: “Hay algunas secuencias de acrobacias sorprendentes, y todavía tengo las marcas para demostrarlo, así que en ese sentido, hay muchas cosas geniales en la película, pero simplemente no funcionó del todo”.

El más reciente filme de Daniel Craig es “Queer”, que en general ha obtenido buenas críticas. Al promocionarlo, el actor dijo a Variety que no le interesa saber qué actor interpretara a James Bond en una nueva saga de películas. Cuando le preguntaron si recuerda en cuántas cintas de 007 trabajó, respondió: “Me voy a equivocar. Demasiadas. Tendría que contar: Uno, dos, tres…¿cinco? Sí, fueron cinco”.

