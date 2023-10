Se anuncia una serie de televisión que estará basada en la película “The Girl With The Dragon Tattoo”

En 2011 se estrenó la película “The Girl With The Dragon Tattoo”, protagonizada por Daniel Craig y Rooney Mara, basada en el libro escrito por Stieg Larsson. Ahora, los estudios Amazon MGM preparan una serie de televisión -a estrenarse vía streaming– que presentará aventuras de los personajes principales, Lisbeth Salander y Mikael Blomkvist.

Veena Sud será la productora de la serie, que manejará el mismo estilo visual de las otras cintas basadas en los libros de Larsson, como “The Girl Who Played With Fire”, “The Girls Who Kicked The Hornet’s Nest” y “The Girls In The Spider’s Web”. Al proyecto se le dio luz verde desde 2020, pero diversos detalles habían impedido que pasara a la fase de producción.

En cuanto a Sud, la productora es toda una experta en programas de crimen y misterio. Obtuvo fama en 2011 por la serie “The Killing” y en 2018 por “Seven Seconds”. Ahora Veena será la encargada de mantener el interés en los fans de la obra de Stieg Larsson (quien falleció en 2004) en este nuevo show, aunque todavía no se sabe quiénes llevarán los roles protagónicos.

