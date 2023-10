Nat Geo planea una serie documental basada en la película “Top Gun”

La idea para la película “Top Gun” de 1986 surgió a raíz de un artículo en una revista acerca del programa de élite en la marina de Estados Unidos en el que se entrenaba a un grupo de pilotos; la secuela del filme, estrenada en 2022, tuvo aún más éxito en los cines y generó interés en una nueva generación por conocer más acerca de esos entrenamientos. Ahora eso será llevado a la pantalla chica, pero en una serie documental que prepara el canal Nat Geo, y que llevará por título “Top Gun: The Next Generation”.

La serie contará con espectaculares secuencias aéreas, así como entrevistas a varios jóvenes pilotos. Tom McDonald, de National Geographic, expresó su entusiasmo por este proyecto: “Con tantos millones de fans de la película “Top Gun” en todo el mundo, esta serie me atrajo de inmediato: estos pilotos de aviones de élite no sólo son extremadamente hábiles e impresionantes, sino que todos tienen historias muy diferentes que contar. Con el acceso exclusivo y sin precedentes de Nat Geo, esta serie promete ser un viaje estimulante, visualmente asombroso y fascinante hacia el intensamente competitivo mundo de la aviación de élite”.

La serie “Top Gun: The Next Generation” será dirigida por Lana Salah; el estreno en Nat Geo podría ser en el otoño de 2024. Aún no se sabe si Tom Cruise -protagonista de los dos exitosos filmes- fungirá como narrador en los capítulos del programa.

