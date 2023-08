Paul Reubens terminó de escribir su libro de memorias poco antes de su muerte

El actor Paul Reubens falleció el 30 de julio, luego de una batalla contra el cáncer que padecía y que mantuvo en secreto; sin embargo, a lo largo de ese tiempo se dedicó a escribir sus memorias, completando un borrador que podría ser publicado próximamente.

Así lo dio a conocer a CBS 42 la publicista Kelly Bush Novak, quien comentó que el libro póstumo saldrá a la venta, pero no mencionó una posible fecha de lanzamiento. En 2020 Reubens -quien se hizo mundialmente famoso por su personaje de “Pee-wee Herman” declaró al Milwaukee Journal Sentinel que estaba escribiendo un libro sobre su vida: “He estado tomando notas y escribiendo ideas durante algunos años. Escribí todas mis historias más divertidas primero y luego pasé a cosas más serias. Ciertamente he vivido una vida interesante, he conocido a mucha gente increíble y he tenido todo tipo de experiencias y oportunidades increíbles…Tengo muy pocos remordimientos. Y sobre todo, he sido maravillosamente bendecido y afortunado. ¡Tengo un libro fantástico en mí y estoy emocionado de terminarlo!”

Varias celebridades como David Hasselhoff, Cyndi Lauper, Tim Burton, Lance Bass y Jack White recurrieron a sus redes sociales para rendir tributo a Paul Reubens; aunque el actor alcanzó la fama por un personaje de comedia, también trabajo en películas de acción y drama, como “Buffy the vampire slayer”, “Blow” y “South of heaven, west of hell”.

