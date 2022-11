Daniel Craig confiesa que no sabía bailar antes de trabajar en el comercial de vodka que se hizo viral

Foto: Juan Naharro Gimenez for Netflix / Getty Images

Para Daniel Craig, famoso por exitosas películas y su interpretación del agente secreto James Bond, el baile no es su fuerte, pero se esforzó para que todo saliera perfecto en un comercial de vodka que se volvió viral hace algunas semanas y en el que aparece dando sus mejores pasos.

Durante su entrevista en el programa de Stephen Colbert Craig dio detalles acerca de cómo fue su trabajo en ese promocional dirigido por Taika Waititi: “Taika dijo: ‘¿Puedes bailar?’ y le dije: ‘Mmm no realmente’. Así que conseguimos a uno de los mejores coreógrafos, un tipo llamado JaQuel Knight, que básicamente me soltó. Porque no puedo contar“.

El comercial se acerca a los tres millones de vistas en YouTube, pero Daniel dijo que, contrario a lo que se ve en el trabajo terminado, Knight se la pasó dándole instrucciones durante la filmación: “Al bailar es muy importante a veces saber contar, saber cuándo llegar, y comenzar así. Él me gritaba: ‘¡Vamos, suéltate, déjame ver esas caderas! Y básicamente fue eso”, concluyó.

