Aaron Taylor-Johnson reaviva los rumores acerca de que podría interpretar a “James Bond”

Luego de que Daniel Craig concluyera su trabajo en varias exitosas películas sobre el agente secreto James Bond, se han mencionado los nombres de varios actores británicos para interpretar el personaje. El año pasado se dio a conocer la noticia de que Aaron Taylor-Johnson era el favorito de los productores y que en marzo de 2023 se confirmaría su participación en un nuevo filme. Esto no sucedió, pero los rumores persisten.

Durante una entrevista para la revista Esquire (que se llevó a cabo antes de la huelga de actores y guionistas de Hollywood) Taylor-Johnson fue cuestionado al respecto por Alex Pappademas, y si bien no afirmó ni negó rotundamente que será el nuevo agente 007, esto no ha hecho más que reavivar los rumores de que su nombre está en la lista que incluye al posible seleccionado: “Como ya te dije, tengo que ir al ritmo de mi propio tambor. Es mi propio camino, lo que me parece intuitivo. Nunca he tomado una decisión basada en las perspectivas, los juicios o las expectativas de otras personas”.

Pappademas (quien dice que Aaron nunca negó el ser tomado en cuenta para interpretar a James Bond) siguió insistiendo, a lo que el actor respondió: “En realidad no me corresponde decir nada. Sólo me concentro en las cosas que puedo tener en mis manos en este momento. Lo que está frente a mí en este momento”. El más reciente filme de Aaron Taylor-Johnson, “Kraven the hunter”, basado en un personaje de Marvel Comics, se estrenará en Estados Unidos el 30 de agosto.

