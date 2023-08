El director Lars Von Trier publica en Instagram un video en el que informa que busca novia

Lars Von Trier es un director de cine que siempre se ha distinguido por evitar en la mayoría de sus filmes el uso excesivo de la tecnología, además de que no es aficionado a las redes sociales, pero ahora hizo uso de ellas para lanzar un mensaje muy simple: está buscando novia.

El realizador de aclamadas cintas como “Antichrist”, “Dancer in the dark” y “Dogville” publicó en su cuenta de Instagram un video en el que aparece sosteniendo un papel que tiene escrito el texto “Lars Von Trier buscando novia/musa”. Poco después dice: “No sé a qué me he arrastrado esta vez. Así que antes de ahogarme en publicidad engreída, permítanme aclarar algunas cosas: tengo 67 años. Tengo la enfermedad de Parkinson, Trastorno obsesivo-compulsivo y, por el momento, alcoholismo controlado. En resumen, con un poco de suerte, me quedarán algunas películas decentes”.

Von Trier prosiguió: “Todo esto es, como se sugiere, un anuncio de contacto de la vieja escuela, donde yo, sin saber lo más mínimo sobre las redes sociales, estoy buscando una novia musa. Y a pesar de todos los lloriqueos, sigo insistiendo en que en un buen día, en la compañía adecuada, puedo ser una pareja encantadora”. El realizador también incluyó una dirección de correo electrónico para que le escribiera quien estuviera interesada.

Lars -quien ha estado casado en dos ocasiones- anunció en 2022 que se tomaría un largo descanso para acostumbrarse a su enfermedad. A lo largo de su carrera se ha distinguido por ser un perfeccionista en sus filmes, pero también por el fuerte carácter que tiene durante los rodajes. Hasta la fecha, su último trabajo en cine fue “The house that Jack built”, de 2018.

