Zachary Levi pide al público “no ir a ver películas basura”

El actor Zachary Levi fue invitado el fin de semana a la Chicago Fan Expo, donde se encontró con fans de las películas de comics y ciencia ficción. Pero sus declaraciones han provocado críticas encontradas, pues se refirió a muchos de los filmes de Hollywood como “basura”.

Tras ser cuestionado acerca de la huelga de actores y guionistas -que continúa-, Levy comentó: “Personalmente, siento que la cantidad de contenido que sale de Hollywood es basura: no les importa lo suficiente como para hacerlo genial para ustedes. Realmente no. Cuántas veces ves un trailer y dices: ‘¡Oh, Dios mío, esto se ve genial!’, y luego vas al cine y dices: ‘¿Esto es lo que obtengo?’ Ellos saben que una vez que ya compraste el boleto y estás en el asiento, tienen tu dinero. Y la única manera en la que podemos cambiar algo de eso es no ir a la basura. Activamente, no tenemos que elegir la basura. Ayudará mucho”.

Las declaraciones de Zachary han provocado diversos comentarios, pues su más reciente trabajo, “Shazam! Fury of the gods” fue aceptado por un sector del público pero rechazado por la crítica, obteniendo uno de los mayores fracasos del año en cine. Con respecto a esto, él declaró a EW hace algunas semanas que “el puntaje del público sigue siendo bastante bueno, pero el puntaje de los críticos fue, no sé, muy extraño y desconcertantemente bajo, y la gente fue increíblemente cruel…No estoy diciendo que “Shazam! Fury of the gods” es una obra maestra perfecta de Orson Welles, pero es una buena película”.

