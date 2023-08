Contrario a lo que dijo Gal Gadot, la película “Wonder Woman 3” no se producirá

Desde el año pasado James Gunn y Peter Safran, directivos de DC Studios, dieron a conocer que harían cambios tanto en los actores como en los argumentos de las próximas películas de superhéroes que la compañía producirá. Eso hizo que se cancelaran muchos proyectos, entre los que se encontraba la tercera cinta de la saga de “Wonder Woman”, que protagonizaría la actriz Gal Gadot.

En recientes declaraciones Gadot comentó que tuvo una reunión con Gunn y Safran, quienes le dijeron que no debía preocuparse, pues desarrollarían junto con ella un tercer filme de la Mujer Maravilla. Pero ahora, informantes revelaron a Variety que no hay ningún proyecto en desarrollo para ese personaje en DC Studios, a pesar de que los fans hayan tenido una ligera esperanza tras ver a Gal interpretando a la superheroína en las películas “The Flash” y “Shazam! Fury of the gods” (ambas fueron filmadas antes de que James y Peter ocuparan sus actuales cargos).

Hasta el momento, el único proyecto que Warner Bros. y DC Studios preparan sobre Wonder Woman es “Paradise lost”, una serie de televisión que funcionaría como precuela de la película de 2017 y que sería estrenada en la plataforma HBO Max. A pesar de ello -y de que no hay una fecha para el inicio de la producción-, es poco probable que Gal Gadot llevara el papel principal en el argumento.

Sigue leyendo: