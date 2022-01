Gal Gadot denuncia el maltrato del director Joss Whedon en el rodaje de la cinta “Justice league”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El director Joss Whedon concedió una nueva entrevista en la que respondió a la mayoría de acusaciones que han realizado en su contra varios actores que trabajaron a sus órdenes en el pasado, para ofrecer ahora su versión de los hechos sobre el comportamiento “abusivo y amenazante” que todos ellos sostienen que desplegaba en el lugar de trabajo. La actriz israelí Gal Gadot, con quien trabajó en la película “Justice league”, afirma que la amenazó con acabar con su entonces incipiente carrera en la meca del cine, pero el director argumenta que sólo se trató de una confusión debido a la barrera lingüística.

“Yo nunca he amenazado a nadie. ¿Quién haría algo así? El inglés no es su primer idioma, y además yo tengo la molesta costumbre de usar un lenguaje muy florido”, aseguró él en declaraciones a la revista New York Magazine. Sin embargo, la famosa actriz, que se encarga de dar vida al personaje Wonder Woman, no está dispuesta a permitir que se esconda tras una excusa así: “Lo entendí perfectamente. No volveré a trabajar con él en un futuro, y nunca recomendaría a mis colegas que lo hicieran“.

A lo largo de la conversación que mantuvo con el citado medio, Joss Whedon también le respondió al actor Ray Fisher -cuya participación como el personaje de Cyborg en la cinta sobre los superhéroes de D.C. Comics se redujo finalmente a unos pocos minutos- para definirlo como una “fuerza malévola” que ha compartido historias “falsas y muy injustas” acerca suyo, como por ejemplo que alteró el tono de piel de uno de los miembros de color del reparto en posproducción. “Es un mal actor en todos los sentidos”, declaró con enfado.

Las estrellas de “League of justice” no son las únicas que han hablado en contra de Whedon. Dos de las protagonistas de la popular serie de televisión “Buffy, the vampire slayer” también compartieron su experiencia en el set de rodaje que él controlaba, para describirlo como un tirano que abusaba verbalmente de todos los que se encontraban a su alrededor. Charisma Carpenter, que interpretaba a Cordelia Chase, reveló el año pasado que Joss amenazaba con despedirla con frecuencia y que la llamó “gorda” cuando estaba embarazada de cuatro meses después de preguntarle además si planeaba interrumpir la gestación. Michelle Trachtenberg, quien empezó a trabajar como la hermana de “Buffy” con tan sólo 14 años, añadió en respuesta al comunicado de su antigua compañera de reparto que el director no tenía permitido quedarse a solas con ella a raíz de un incidente “muy inapropiado” sobre el que no quiso dar más información.

Ahora Whedon ha reconocido que a menudo gritaba mientras grababan la serie y que no fue todo lo “educado” que podría haber sido con Charisma, pero insiste en que nunca hizo ningún comentario sobre su peso y que él recuerda la mayoría de sus interacciones de una forma completamente diferente a la que describe ella. “El reparto de ‘Buffy’ estaba formado por actores muy jóvenes, y era muy fácil que todo se saliera de control y acabara convirtiéndose en una fiesta”, añadió.

