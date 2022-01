Gal Gadot admite que el cover de ‘Imagine’ que organizó “fue de mal gusto”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

No es ninguna sorpresa que la actriz Gal Gadot encabece los titulares gracias a sus looks de alfombra roja o al éxito de sus proyectos; sin embargo, hubo una ocasión en la que fue duramente criticada por su falta de “tacto” ante la pandemia por coronavirus. Se trató del cover ‘Imagine’ que protagonizó junto a otros famosos.

Ahora, a varios meses de dicho incidente, la protagonista de la película “Red Notice” finalmente ha roto el silencio sobre la polémica que la envolvió en una reciente entrevista con la revista InStyle.

De acuerdo a Gal Gadot, la razón detrás de su “hazaña” fue reunir a algunos de sus compañeros de profesión en un vídeo en el que juntos versionaban el famoso tema ‘Imagine’ de John Lennon para así mandar ánimos al mundo. Lamentablemente, el público no lo percibió de esa manera.

Al respecto, la originaria de Israel reflexionó al respecto y aseguró que su intención nunca fue ofender a nadie. Incluso calificó su idea como “de mal gusto y en el momento adecuado”.

“Fue prematuro. No era el momento adecuado y no fue lo correcto. Fue de mal gusto. Todas las intenciones eran puras, pero a veces no das en el blanco, ¿verdad?”, dijo la famosa de 36 años para los micrófonos de la aclamada revista.

La tercera cinta de “Wonder Woman” está más cerca que nunca

Además de hablar sobre su desatino, la actriz compartió detalles sobre el futuro de su papel como “Wonder Woman” y al respecto adelantó que ya se han puesto manos a la obra con la tercera entrega y saben aproximadamente cuándo arrancaría la producción. View this post on Instagram A post shared by Gal Gadot (@gal_gadot)

“Estamos desarrollando el guión ahora mismo. Probablemente comenzaremos a rodar en un año y medio más o menos“, destacó Gal Gadot para después afirmar que dicha interpretación “cambió su vida”, a pesar de que ya era famosa en Israel.

