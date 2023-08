Gal Gadot revela que podría trabajar en el proyecto para la película “Wonder Woman 3”

En diciembre pasado se dio a conocer que el proyecto para una tercera película de la saga de “Wonder Woman” había sido cancelado, luego de que James Gunn y Peter Safran asumieron el cargo de directivos de los estudios DC. Ahora Gal Gadot (la actriz que protagonizó dos cintas sobre la superheroína) ha dado una esperanza a los fans, pues podría regresar en una nueva aventura dentro de la saga.

En una entrevista con ComicBook.com Gadot reveló que podría trabajar conjuntamente con Gunn y Safran, luego de que los escuchó conversar: “Amo interpretar a Wonder Woman. Es muy cercana a mi corazón. Por lo que oí de James y Peter, vamos a desarrollar el proyecto de “Wonder Woman 3″ juntos”.

Hasta el momento, los ejecutivos no se han pronunciado antes esas declaraciones de Gal, quien hizo pequeñas apariciones como la Mujer Maravilla en los filmes “The Flash” y “Shazam! Fury of the gods”. Patty Jenkins, directora de las dos cintas sobre el personaje -estrenadas en 2017 y 2020- presentó el año pasado a DC Studios un tratamiento del guión para una tercera película, pero fue rechazado; al poco tiempo abandonó el proyecto.

Sigue leyendo: