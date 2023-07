Ahmed Best revela que pensó en suicidarse luego de los comentarios a su trabajo en una película de “Star Wars”

Foto: Jesse Grant for Disney / Getty Images

En 1999 la película “The Phantom Menace”, que retomaba la saga de “Star Wars” después de 16 años, fue un éxito a nivel mundial, pero un gran sector del público criticó a Jar Jar Binks, un personaje creado en gran parte por computadora, pero cuya voz y cuerpo eran del actor estadounidense Ahmed Best. Ahora él reveló que los comentarios hirientes de parte de los fans lo hicieron pensar en el suicidio.

Al ser entrevistado por The Guardian, Best (de 49 años) dio a conocer que sufrió una severa depresión al ver que el personaje que hizo tuvo tan sólo pequeñas apariciones en dos cintas más de la saga -en 2002 y 2005-, y que cayó en lo que él mismo llama como “lo más bajo que he estado en mi vida”, al grado de pensar una noche en tirarse desde el puente de Brooklyn.

Afortunadamente no lo hizo, y desde que contó por primera vez esa experiencia en 2018 varios fans de esa serie de películas le han mostrado su apoyo, lo cual ha ocasionado una nueva apreciación del personaje. Ahmed ha hecho apariciones en series de televisión como “Big Time Rush” y “Law and Order: LA”, pero nunca olvidará que con Jar Jar Binks inició su carrera: “(Con “The Phantom Menace”) estábamos haciendo algo que iba a cambiar la historia del cine…Quiero que la gente reconozca lo que contribuí. Desde 1997, ningún otro hombre de raza negra ha interpretado a un personaje estelar en CGI”.

Sigue leyendo: