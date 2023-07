John Boyega califica a “The last Jedi” como la peor película de “Star Wars” en la que actuó

El actor británico John Boyega obtuvo fama mundial en 2015 gracias a que protagonizó -junto con Adam Driver y Daisy Ridley– la película “The force awakens”, que dio pie a una exitosa trilogía de “Star Wars”. Pero él siempre se ha distinguido por ser muy sincero en cuanto a los comentarios de su trabajo en esas cintas de Disney, y lo dejó ver una vez más.

Entrevistado en el programa de YouTube “Hot Ones”, Boyega ordenó las tres películas de “Star Wars” en las que actuó de acuerdo a su propio gusto, y dijo: “The force awakens” es definitivamente la mejor; la segunda, para mí, es “The rise of Skywalker” (de 2019). La peor, de la manera más respetuosa, es “The last Jedi” (de 2017)”. Pero todas son adorables”.

John siempre se ha declarado un “gran, gran fan” de toda la saga de “Star Wars”, pero hace tres años hizo declaraciones a la revista GQ que sorprendieron a muchos y en las que expresaba cierto descontento con la manera en la que los estudios habían tratado a “Finn”, el personaje que interpretó: “Lo que le diría a Disney es que no saque a relucir un personaje de raza negra, que lo comercialice en la saga para que sea mucho más importante de lo que es y luego lo deje a un lado. No es bueno. Lo digo directamente. Ustedes sabían qué hacer con Daisy Ridley, sabían qué hacer con Adam Driver. Pero cuando se trataba de Kelly Marie Tran, cuando se trataba de John Boyega, ya sabes, a la m****a. Lo que quieren que digas es: “Disfruté ser parte de esto. Fue una gran experiencia…bla,bla,bla”. Le dieron todo el lucimiento a ellos. Seamos honestos. Daisy lo sabe. Adam lo sabe. Todo el mundo lo sabe. No estoy exponiendo nada”.

Sigue leyendo: