Michael Shannon revela que rechazó un papel que le ofrecieron para una película de “Star Wars”

Aunque el actor Michael Shannon promociona actualmente la película “The Flash” (en la que interpreta al general Zod, el villano), dio a conocer que las superproducciones y las sagas de ciencia ficción no son algo que le atraiga.

En una reciente entrevista para Empire, Shannon reveló que en 2016 le ofrecieron un papel para una película de “Star Wars”, pero él lo rechazó: “Siempre desconfío un poco de esas películas gigantes. Porque toma mucho tiempo trabajar en ellas y no lo encuentro muy estimulante. No quiero quedar atrapado en una saga. No lo encuentro interesante y no quiero propagarlas. Si estoy haciendo algo, quiero que tenga algún tipo de propósito. No quiero hacer entretenimiento sin sentido. El mundo no necesita más de eso. Estamos inundados con eso”.

Las declaraciones de Michael parecerían irónicas, dada su participación en dos cintas de superhéroes de DC, pero para él eso resulta diferente, porque en el filme “Man of steel” de 2013 él creía que sólo interpretaría al personaje una vez, para lo cual hizo un estudio a fondo: “Yo no veo a Zod como el villano. Sólo lo veo como un tipo cuyo trabajo es proteger a su gente. No me veía interpretando de nuevo a Zod porque (él) estaba muerto ya. Me impresionó oír esto de repetir el personaje. Pero me gusta la historia que “The Flash” cuenta y no estuve ahí por mucho tiempo, tan sólo un par de semanas, por lo que no me rompí el lomo para hacerlo”.

