Michael Shannon revela que no quedó muy satisfecho con su trabajo en la cinta “The Flash”

En 2013 el actor Michael Shannon interpretó al malvado General Zod -archienemigo de Superman- en la película “Man of steel”, que dirigió Zack Snyder. Ahora regresa con ese mismo personaje, pero en un contexto diferente, para la cinta “The Flash”, en la que comparte créditos con Ezra Miller y Michael Keaton. La experiencia no fue del todo satisfactoria para él, debido al tratamiento del “multiverso” -que puede presentar a un mismo personaje en situaciones distintas- y a que no había la oportunidad de desarrollar las características de ese villano tan a fondo como lo había hecho anteriormente.

En una reciente entrevista con Collider, Shannon, de 48 años, reflexionó sobre su trabajo en el filme: “No voy a mentir, no fue muy satisfactorio para mí, como actor. Estas películas del multiverso son como alguien jugando con figuras de acción. Es algo así como: “Aquí está esta persona. Aquí está otra. Y están peleando”. No es la situación de estudio a profundidad que, honestamente, sentí en “Man of steel”“.

A pesar de ello, Michael no ha dejado de elogiar el trabajo de Miller, quien protagoniza el filme que se estrenará en Estados Unidos el 16 de junio: ““The Flash” es todo acerca del personaje de Ezra. Creo que él es un actor fascinante, y no puedo esperar a ver el resultado. Es un gran desafío para él. No quiero revelar nada, pero lo que hace Ezra en esta película es muy loco. Creo que todos estuvieron a la altura”.

