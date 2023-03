“The Daniels” dirigirán un episodio de la serie de Star Wars “Skeleton crew”

Los directores estadounidenses Daniel Scheinert y Daniel Kwan (también conocidos como “The Daniels”) tienen un nuevo proyecto: la serie de Disney+ “Star Wars: Skeleton crew”, protagonizada por Jude Law y cuya segunda temporada podría grabarse a finales de este año.

Hasta el momento hay poca información de la serie, en la que Law interpreta al mentor de un grupo de adolescentes aventureros. Las grabaciones de la primera temporada concluyeron en enero, y el estreno en esa plataforma de streaming podría ser dentro de unos meses. The Daniels dirigirían un episodio en el que también podrían fungir como guionistas.

Hace algunos días Scheinert y Kwan ganaron tres premios Oscar por la cinta “Everything everywhere all at once”; en cuanto a “Skeleton crew”, la serie podría incluir personajes de otros programas de “Star wars”, como The Mandalorian (Pedro Pascal) y Ahsoka Tano (Rosario Dawson).

