Lily Collins protagonizará la película “Polly Pocket”, basada en la muñeca de Mattel

El gran éxito a nivel mundial de la película “Barbie” ha hecho que directivos de la empresa Mattel trabajen en proyectos para llevar a la pantalla grande aventuras de los juguetes de esa marca. Uno de ellos será “Polly Pocket”, una cinta basada en las muñecas miniatura.

Así lo dio a conocer Robbie Brenner -ejecutivo de Mattel y productor de “Barbie”- en una entrevista para Vanity Fair. La actriz Lily Collins protagonizará el filme, cuyo guión fue escrito por Lena Dunham, quien también dirigirá el proyecto. “Ha sido una colaboración increíble. Lena es muy trabajadora, realmente le gusta tomar notas y escuchar. Es increíble. Lily es muy inteligente, muy específica y con talento como productora. Estamos encantados con ella. Con suerte, estaremos trabajando en ese proyecto en futuro”.

Aunque no se sabe cuándo comenzaría la producción de “Polly Pocket”, Brenner comentó que la película será de corte familiar. Otros de los proyectos de Mattel en cine estarán basados en juguetes como Barney, Masters of the universe, Hot Wheels, Magic 8 Ball y el juego de cartas UNO.

