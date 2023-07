Daniel Kaluuya protagonizará una película sobre Barney, dirigida al público adulto

A pocos días de que se estrene a nivel mundial la película “Barbie”, basada en la muñeca comercializada por Mattel, ya hay un nuevo proyecto de esta compañía para llevar a la pantalla grande otro icónico personaje: el dinosaurio Barney, popularizado en una serie de televisión que se transmitió en la década de los 90.

Sin embargo, esta cinta aún sin título sería dirigida al público adulto y, aunque no contaría con violencia, sí tendría un argumento con toques surrealistas, según lo dio a conocer a The New Yorker el productor Kevin McKeon. “Nos estamos inclinando hacia la angustia del millenial, en lugar de ajustar esto para los niños. Es realmente una obra para adultos. No es que tenga clasificación R, pero se centrará en algunas de las pruebas y tribulaciones de tener treinta y tantos años, crecer con Barney, y justamente en el nivel de desencanto dentro de la generación”.

El actor británico Daniel Kaluuya (conocido por cintas como “Get out”, “Judas and the black messiah” y “Black panther”) llevará el rol principal, además de fungir como productor del filme. No se sabe aún cuándo comenzaría el rodaje, pero McKeon fue muy claro en que uno de los objetivos de Mattel es producir una película de arte, en la misma línea de “Being John Malkovich” y “Eternal sunshine of the spotless mind”.

Sigue leyendo: