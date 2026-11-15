Mike Pence contradice a JD Vance y rechaza culpar a la guerra con Irán por derrota republicana

El exvicepresidente Mike Pence calificó este domingo de “equivocada” la postura del actual vicepresidente, JD Vance, quien atribuyó a la guerra contra Irán las derrotas del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato.

Pence sostuvo que el descontento de los votantes no surgió por el conflicto, sino por la decisión del Gobierno de Donald Trump de detener la ofensiva militar sin alcanzar sus objetivos.

Durante una entrevista con Meet the Press, de NBC News, el exvicepresidente cuestionó el análisis de Vance sobre los resultados electorales del 3 de noviembre, que dejaron a los demócratas con el control de ambas cámaras del Congreso.

“Es un buen hombre, pero el vicepresidente Vance está equivocado. No perdimos estas elecciones de mitad de mandato por la guerra”, declaró Pence, quien gobernó junto a Trump durante su primer mandato, entre 2017 y 2021.

El exfuncionario defendió las operaciones militares estadounidenses contra Irán y aseguró que las fuerzas armadas consiguieron importantes avances antes de que Washington suspendiera los ataques después de cinco semanas.

“Creo que parte de la razón por la que los votantes se sintieron decepcionados fue que, después de ver a nuestras fuerzas armadas responder brillantemente en la Operación Furia Épica y en el ataque contra Irán del año pasado, por razones inexplicables nos detuvimos después de cinco semanas“, afirmó.

Pence sostuvo que Estados Unidos había destruido buena parte de la capacidad militar iraní, incluidos objetivos navales y unas 15,000 instalaciones militares, cifras que presentó como parte de su defensa de la intervención.

También criticó la decisión de negociar con Teherán, al considerar que Washington había adoptado una política de concesiones antes de conseguir una derrota definitiva de su adversario.

“Hay un viejo dicho que señala que no se hace la paz con el enemigo, sino con el enemigo derrotado”, expresó.

Las declaraciones contrastaron con la posición de Vance, quien responsabilizó a la guerra, al aumento del costo de vida y a la política exterior estadounidense por el alejamiento de una parte del electorado republicano.

President Donald J. Trump on Vice President JD Vance's statement:



“I thought it was good.” https://t.co/AqrK3DoLfc pic.twitter.com/g1fJ4wk70W — Vice President JD Vance (@VP) November 4, 2026

En un mensaje publicado el 4 de noviembre en la red social X, Vance afirmó que numerosos ciudadanos que respaldaron la fórmula Trump-Vance en 2024 votaron por candidatos demócratas en 2026 debido al conflicto con Irán, la inflación y las preocupaciones sobre las prioridades del Gobierno.

Pence rechazó que los electores republicanos hubieran cambiado sus preferencias ideológicas. A su juicio, el resultado reflejó el rechazo a decisiones de la Administración Trump, entre ellas los aranceles comerciales, el incremento de la deuda pública y la política exterior.

“No fue simplemente una derrota, fue un ajuste de cuentas”, sostuvo el exvicepresidente, quien consideró que los votantes conservadores se habían alejado de las urnas por el rumbo del partido.

“Estoy convencido de que nuestros votantes no giraron hacia la izquierda. Creo que se sintieron decepcionados”, añadió.

También cuestionó lo que describió como un ambiente de corrupción alrededor de la Casa Blanca, debido a posibles conflictos de intereses entre las actividades privadas de integrantes del Gobierno y sus responsabilidades públicas.

Las diferencias entre Pence y Vance reflejaron las tensiones republicanas sobre la intervención militar en Oriente Medio y el papel internacional de Estados Unidos.

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