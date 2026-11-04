Chuck Schumer revive meme de la parrilla y pone en el asador a Trump y Vance

Chuck Schumer encontró la manera de convertir una de las fotografías más incómodas de su carrera política en una celebración de la victoria demócrata. El líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos recuperó el famoso meme de la parrilla, esta vez para burlarse de los republicanos que perdieron en las elecciones intermedias y del presidente Donald Trump.

Un día después de las elecciones de medio mandato, Schumer publicó en redes una imagen en la que aparece sonriente junto a una parrilla de gas humeante. Sobre las rejillas hay hamburguesas y perritos calientes con los rostros de varios republicanos derrotados, incluido Trump y el vicepresidente JD Vance.

“54 asientos y contando. Y aprendí a asar a la parrilla… estas hamburguesas y perritos calientes por fin están cocinados”, escribió el senador demócrata, en un juego de palabras con la expresión “cooked”, utilizada en inglés para señalar que alguien está acabado o políticamente derrotado.

54 seats and counting.



And I learned how to grill?these burgers and dogs are fully cooked. pic.twitter.com/45aKNZzjzy — Chuck Schumer (@SenSchumer) November 4, 2026

La publicación llega después de que los demócratas consiguieran recuperar el control del Senado y de la Cámara de Representantes en las elecciones del martes. El bloque demócrata alcanzó los 54 escaños en el Senado, incluidos los independientes que suelen votar con ellos.

La fotografía que convirtió a Schumer en meme

La broma tiene un antecedente que los usuarios de redes sociales seguramente recuerdan. En junio de 2024, Schumer compartió una fotografía por el Día del Padre en la que aparecía cocinando hamburguesas y salchichas en la casa de su hija.

La imagen desató burlas porque una de las hamburguesas parecía tener una rebanada de queso encima antes de estar cocinada. Los comentarios sobre sus supuestas habilidades para usar la parrilla se multiplicaron y el senador terminó eliminando la publicación.

Dos años después, Schumer decidió apropiarse de aquella imagen que le había costado tantas bromas y darle un giro político.

Esta vez, la parrilla sí aparece encendida y los republicanos son los protagonistas del menú. Una forma de celebrar que los demócratas recuperaron el control del Congreso y tendrán un nuevo papel en la supervisión del gobierno de Trump.

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