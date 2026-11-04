Los demócratas arrebatan a Trump el control de la Cámara de Representantes

Los demócratas obtendrán el control de la Cámara de Representantes, de acuerdo con las proyecciones electorales de la agencia AP, tras las reñidas elecciones de mitad de mandato. El resultado representa un cambio en el equilibrio de poder en Washington y modifica las condiciones políticas bajo las que el presidente Donald Trump enfrentará los últimos dos años de su mandato.

Con la mayoría en la Cámara baja, los demócratas tendrán mayor capacidad para definir la agenda legislativa, controlar los comités y supervisar las acciones de la administración republicana.

Además de conseguir la mayoría en el Senado, los demócratas lograron también imponerse en la Cámara de Representantes al superar los 218 votos necesarios.

El cambio también podría complicar los esfuerzos de Trump para avanzar con algunas de sus principales propuestas, especialmente aquellas que requieren la aprobación del Congreso en materia de presupuesto, inmigración y política económica.

Antes de los comicios, los republicanos mantenían una mayoría de 218 frente a 214 demócratas, además de un representante independiente y dos escaños vacantes. Los 435 distritos estuvieron en disputa en esta jornada electoral.

¿Qué cambia si los demócratas controlan la Cámara?

La nueva mayoría permitirá al Partido Demócrata elegir al presidente de la Cámara de Representantes y encabezar sus principales comités, desde donde podrá establecer prioridades legislativas y convocar audiencias para examinar las decisiones del gobierno federal.

También tendrá herramientas para impulsar investigaciones y solicitar información a funcionarios de la administración Trump sobre sus políticas y actuaciones.

Esto no significa que los demócratas puedan aprobar cualquier iniciativa por su cuenta. Para convertirse en ley, los proyectos deben superar el procedimiento legislativo y, en la mayoría de los casos, contar también con el respaldo del Senado y la firma presidencial.

¿Qué significa para la política migratoria de Trump?

El cambio de mayoría podría abrir un nuevo escenario para las políticas migratorias del presidente. Los demócratas tendrían mayor capacidad para cuestionar las prioridades presupuestarias relacionadas con la seguridad fronteriza, las operaciones de las agencias migratorias y la aplicación de las leyes de inmigración.

Además, podrían utilizar las facultades de supervisión de la Cámara para solicitar explicaciones sobre las operaciones federales, las condiciones de detención y los procedimientos de deportación.

Sin embargo, el control de la Cámara no implica que puedan detener automáticamente las políticas migratorias de Trump. El presidente conserva sus facultades ejecutivas y la administración puede continuar aplicando las leyes vigentes.

El resultado también deberá analizarse junto con la composición del Senado, cuya mayoría tiene un papel determinante en la aprobación de legislación y en otras decisiones federales.

Con este cambio, los últimos dos años de la presidencia de Trump comenzarían con una Cámara de Representantes controlada por la oposición, un escenario que podría modificar las negociaciones políticas y legislativas en Washington.

Sigue leyendo: