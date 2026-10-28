Hacker intenta vulnerar los sistemas de la Comisión Electoral de EE.UU.

Un ciberataque contra la Comisión Federal Electoral de Estados Unidos (FEC) dejó fuera de servicio su sistema de presentación electrónica de informes financieros, justo cuando el país se prepara para las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

De acuerdo con un correo electrónico revisado por Reuters, un atacante intentó vulnerar los sistemas de la agencia, lo que obligó a suspender temporalmente sus servicios web. La interrupción impidió que organizaciones políticas presentaran informes obligatorios sobre gastos de campaña en las últimas horas de la contienda.

La FEC confirmó que su equipo de tecnología trabajaba para restablecer el sistema, aunque informó que el problema había sido identificado y que se implementaba una solución; su plataforma de presentación de documentos seguía fuera de servicio, según el aviso publicado en su sitio web.

La comisión aclaró que los usuarios todavía podían consultar informes anteriores, además, la interrupción no debería afectar la capacidad de los estadounidenses para votar, ya que la FEC no administra directamente las elecciones.

El ataque llega en plena batalla por el dinero electoral

El incidente ocurre en uno de los ciclos electorales más costosos de la historia estadounidense. Según la firma AdImpact, el gasto en publicidad política y reservas futuras para las elecciones de medio mandato alcanzaba aproximadamente los 11,210 millones de dólares, por encima del récord registrado en 2024.

Una parte importante de esos recursos proviene de los llamados super PAC, organizaciones que pueden recaudar cantidades ilimitadas de dinero de individuos y empresas para respaldar campañas políticas, bajo las reglas que rigen este tipo de comités.

La interrupción afecta especialmente la transparencia sobre esos movimientos financieros. Los informes de 24 y 48 horas permiten conocer quién está gastando dinero en determinadas contiendas y cuánto destina a influir en los votantes.

Steven Mele, especialista en cumplimiento de normas de financiación política, aseguró que nunca había visto un incidente similar en sus 26 años de experiencia.

Por su parte, Brendan Glavin, de OpenSecrets, advirtió que estos reportes son fundamentales durante los últimos días de campaña, cuando el gasto político se intensifica.

El ataque añade incertidumbre a una elección decisiva para el control del Congreso. Sin embargo, hasta el momento, la información disponible no permite atribuir el ciberataque a un responsable específico ni determinar quién estuvo detrás de la intrusión.

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