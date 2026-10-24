Las fallas en las máquinas de votación desatan sospechas, pero no prueban fraude electoral

A medida que se acerca las elecciones de medio mandato, los reportes sobre fallas en máquinas de votación con pantalla táctil vuelven a encender las alarmas. En redes sociales, votantes de distintos estados han denunciado que, al seleccionar a un candidato, el dispositivo parece marcar el nombre de otra persona. Sin embargo, estos incidentes no constituyen por sí mismos pruebas de fraude electoral.

De acuerdo con información de AP, las quejas han surgido en estados como Kansas, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee y Texas, donde algunos ciudadanos compartieron videos y publicaciones que muestran dificultades al utilizar los dispositivos para marcar sus papeletas.

Las denuncias han alimentado sospechas de una posible manipulación para favorecer a candidatos republicanos. No obstante, funcionarios electorales consultados por la agencia señalan que los problemas suelen estar relacionados con errores al tocar la pantalla o con la descalibración del equipo.

David Becker, director ejecutivo del Centro para la Innovación e Investigación Electoral, advirtió que estos episodios pueden utilizarse para sembrar desconfianza en los resultados.

“Casi todas las acusaciones de manipulación de votos son errores humanos comprensibles”, afirmó Becker, quien comparó estos incidentes con equivocaciones cotidianas al utilizar un teléfono.

Qué ocurre cuando una máquina marca una opción equivocada

Entre los casos que circularon en redes sociales está el de Stella Parton, hermana de la cantante Dolly Parton, quien afirmó que tuvo que corregir su selección en varias ocasiones en un centro de votación cerca de Nashville, Tennessee. Según su publicación, la máquina seguía mostrando como elegida a la senadora republicana Marsha Blackburn.

A pesar de estas denuncias, Chad Gray, administrador electoral del condado de Williamson, aseguró que las autoridades no habían detectado irregularidades en los equipos. Añadió que representantes de los partidos pueden revisar los dispositivos si surge alguna duda sobre su funcionamiento.

En Texas, Staci Decker, administradora electoral del condado de Kendall, explicó que la presión excesiva sobre la pantalla o el contacto con una casilla incorrecta pueden provocar errores de selección. También indicó que el personal recalibra los dispositivos periódicamente.

Mark Goins, coordinador electoral de Tennessee, declaró a la cadena WSMV que los problemas reportados no representan una situación capaz de cambiar el resultado de las votaciones.

Cómo pueden proteger su voto los electores

Las autoridades recomiendan que los ciudadanos revisen cuidadosamente sus selecciones antes de emitir su voto y soliciten ayuda al personal electoral si detectan alguna discrepancia.

En los condados donde se han concentrado varias denuncias se utilizan dispositivos ExpressVote, fabricados por Election Systems & Software. Estas máquinas imprimen un comprobante en papel para que el votante pueda verificar sus opciones antes de que se contabilice su sufragio.

Katina Granger, portavoz de la compañía, señaló que la empresa mantiene comunicación con las autoridades electorales y que no tenía conocimiento de un problema generalizado con sus equipos durante este ciclo electoral.

Los funcionarios también destacan que muchas jurisdicciones realizan auditorías posteriores a los comicios, que pueden incluir el recuento manual de una muestra de papeletas.

En un escenario marcado por la desconfianza política y la circulación de información en redes sociales, distinguir entre una falla técnica y una acusación comprobada resulta fundamental.

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