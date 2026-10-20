Trump enfrenta dudas sobre las elecciones de medio mandato y 7 de cada 10 creen que no aceptaría perder

Siete de cada diez estadounidenses dudan que Donald Trump acepte una derrota republicana en las próximas elecciones de medio mandato, una señal de desconfianza hacia el presidente que persiste incluso entre parte de sus propios simpatizantes. Aunque una mayoría considera que la votación se desarrollará de manera justa, la reacción de Trump ante un resultado que no le guste genera inquietud entre los electores.

Una encuesta de The Washington Post, ABC News e Ipsos, realizada en línea del 9 al 13 de octubre entre 2,545 adultos estadounidenses, arrojó una diferencia importante entre la confianza en el proceso electoral y las dudas sobre la disposición del mandatario a reconocer una derrota.

El 70% de los estadounidenses no está seguro de que Trump acepte los resultados si los republicanos pierden terreno en los comicios. La desconfianza alcanza al 94% de los demócratas y al 77% de los independientes. Incluso entre los republicanos, el 36% expresa dudas sobre lo que haría el presidente ante una derrota de su partido.

La desconfianza en Trump crece incluso entre votantes republicanos

Las preocupaciones no surgen de la nada y es que durante años, Trump ha cuestionado los resultados electorales, en particular su derrota de 2020 frente a Joe Biden, pese a que las revisiones judiciales y los estudios independientes citados en el reporte han encontrado escasas pruebas de fraude generalizado que pudiera alterar los resultados.

En febrero, cuando NBC News le preguntó si confiaría en los resultados si los republicanos perdían el control del Congreso, Trump respondió: “Lo haré si las elecciones son honestas”.

Para algunos votantes, esa condición alimenta la incertidumbre. Jonnie Smith, de 69 años, residente de Tennessee y votante habitual del Partido Republicano que se opone a Trump, expresó su frustración por la actitud del mandatario ante los resultados que no le favorecen.

“Tiene que ensuciar las cosas si no salen como él quiere, punto”, dijo Smith, según The Washington Post.

Gary Podbielski, un jubilado de 67 años del área de Houston que también suele votar por los republicanos, aseguró que Trump no aceptaría un resultado contrario a sus intereses. “Él se resistirá”, afirmó. “Dirá alguna tontería”.

Los estadounidenses confían en las elecciones, pero temen una disputa

La encuesta también revela que la desconfianza hacia Trump no significa que la mayoría considere fraudulentos los comicios. Seis de cada diez estadounidenses manifiestan cierta o mucha confianza en que las elecciones de medio mandato se celebrarán de manera justa.

La percepción es similar entre demócratas y republicanos. El 70% de los primeros y el 67% de los segundos confía en que la votación será justa y precisa. Entre los independientes, sin embargo, la confianza baja al 51%, mientras que el 47% expresa desconfianza.

El temor también se relaciona con las declaraciones de Trump sobre el control electoral. El presidente ha defendido la idea de “nacionalizar el voto” y ha hablado de asumir un mayor control de las elecciones, aunque la Constitución estadounidense asigna a los estados la administración de los comicios.

En cuanto al futuro de la Cámara de Representantes, el 35% de los encuestados espera que los demócratas obtengan el control, frente al 16% que cree que los republicanos lo conservarán. Otro 28% considera que la contienda está muy reñida y el 21% no sabe qué ocurrirá.

De acuerdo con la encuesta, el sondeo tiene un margen de error de aproximadamente dos puntos porcentuales para los resultados generales; sin embargo, sus cifras reflejan una preocupación central de cara a las elecciones.

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