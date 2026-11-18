Como niño con zapatos nuevos y sin perder un solo segundo tras despedirse de la selección de Estados Unidos, el estratega argentino Mauricio Pochettino aterrizó este miércoles en Inglaterra para asumir el banquillo del Manchester United y pedir tiempo para demostrar su valía en el futbol inglés.

Apenas unas horas después de dirigir su último compromiso con el cuadro estadounidense en el triunfo de 2-0 sobre Haití en Cincinnati, el entrenador cruzó el Atlántico y se presentó de inmediato en las instalaciones de Carrington para ponerse a trabajar con su nuevo plantel.

He's here.



Welcome to Manchester United, Mauricio Pochettino! ??? pic.twitter.com/MOhRCv79hq — Manchester United (@ManUtd) November 18, 2026

Antes de emprender el vuelo, el timonel recibió la clásica carrilla de DaMarcus Beasley, exjugador del Manchester City y del cuadro de las barras y las estrellas, quien le advirtió entre risas que la ciudad de Manchester es azul y siempre seguirá siendo de ese color.

El exseleccionador norteamericano llega al rescate de unos Red Devils que atraviesan una crisis deportiva severa, ocupando actualmente la zona de descenso en la Premier League tras 10 jornadas disputadas y luego de la reciente destitución del técnico Michael Carrick.

A su llegada al centro de entrenamiento, el sudamericano no ocultó su enorme entusiasmo por este nuevo reto profesional, asegurando que es un honor y un privilegio formar parte de una institución tan grande y que tiene muchas ganas de empezar a trabajar.

??? Mauricio Pochettino takes his first photo shooting as Manchester United head coach. pic.twitter.com/fhjeOXwtbN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 18, 2026

Sin embargo, el estratega también pisó el freno ante la urgencia de resultados y advirtió que necesita tiempo para enderezar el barco, señalando que deben aplicar el sentido común porque la situación actual no corresponde a la historia de un club con una afición increíble.

Pochettino destacó que la mentalidad de su grupo consiste en aprender de todos con la mente abierta, pues considera que los jugadores pueden enseñarles algo nuevo cada día y aseguró que el futbol es una cuestión de actitud, enfoque, conexión y buena comunicación.

Respecto a los cuestionamientos de Bruno Fernandes y las críticas previas de Carrick sobre la falta de sacrificio físico tras caer 4-1 ante el Como en la Champions League, el argentino respondió que el futbol es muy complejo y que lo importante no es solo correr por correr.

Mauricio Pochettino has arrived in the U.K ahead of starting his new role as Manchester United head coach ?? pic.twitter.com/BbQ2tokUxt — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 18, 2026

El nuevo entrenador explicó que en la cancha se debe correr bien, con un objetivo claro y de manera coordinada, sabiendo qué hacer en cada momento para expresar el talento individual y colectivo que tiene la plantilla inglesa.

Con amplia experiencia en el balompié británico tras dirigir al Southampton, Tottenham Hotspur y Chelsea, además de haber comandado a figuras como Messi, Neymar y Mbappé en el Paris Saint-Germain, el argentino tendrá una prueba de fuego inmediata este domingo ante el Liverpool en Anfield.

BREAKING: Mauricio Pochettino has arrived at Manchester United's training ground for the first time ? pic.twitter.com/zEdO3aSidB — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 18, 2026

Acompañado por su cuerpo técnico integrado por Jesús Pérez, Miguel D’Agostino, Toni Jiménez, Alec Scott y Sebastiano Pochettino, el timonel enfrentará después un calendario bravo contra el Sporting de Lisboa en Champions League, además de medirse al Brentford, Newcastle y Coventry.

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