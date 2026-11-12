Pochettino arribaría al Manchester United después de la fecha FIFA con Estados Unidos

El estratega argentino Mauricio Pochettino asumiría la dirección técnica del Manchester United al finalizar la fecha FIFA con la selección de Estados Unidos. El timonel de 54 años enfrentaría una carrera contra el reloj, pues solo tendría tres días de entrenamiento para preparar su debut ante el Liverpool.

Pochettino dirigiría primero los dos compromisos de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Haití antes de volar hacia territorio inglés. En Old Trafford ocuparía el puesto que dejó vacante Michael Carrick, destituido tras sumar apenas una victoria en 11 partidos disputados.

USMNT manager Mauricio Pochettino will coach the national team in its upcoming CONCACAF Nations League quarterfinal matches vs. Haiti, even if his expected move to Manchester United is announced before the second leg next Tuesday in Cincinnati ?



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El conjunto británico atraviesa una crisis severa al ubicarse en la zona de descenso de la Premier League y ocupar el puesto 17 de la Champions League. Por esta razón, la directiva buscaría un golpe de timón inmediato para salvar la temporada en ambos frentes.

Un itinerario al límite rumbo a Carrington

El calendario del entrenador sudamericano no daría margen para el descanso tras cumplir con el cuadro de las barras y las estrellas. Luego de disputar el partido de vuelta en Cincinnati, encuentro que clausuraría durante la madrugada del miércoles en horario británico, Pochettino viajaría directo a Inglaterra.

De acuerdo con los reportes sobre la negociación, el nuevo técnico reportaría en las instalaciones de Carrington el jueves 19 de noviembre. Con ese itinerario, dispondría únicamente de jueves, viernes y sábado para trabajar con su plantilla antes de visitar el exigente escenario de Anfield el domingo.

La directiva del Manchester United ya habría alcanzado un acuerdo contractual con el argentino y establecido las bases con la federación estadounidense para liberarlo. El convenio contemplaría el pago de una cláusula de rescisión cercana a los 7.4 millones de libras, además de la llegada de su cuerpo técnico habitual.

? Manchester United are now set to seal the agreement for Mauricio Pochettino to become the new head coach.



Talks underway with US Federation after the verbal agreement reached with Pochettino and his camp.



Matter of (short) time. ??? #mufc pic.twitter.com/vGkjOQ7cjH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 12, 2026

El cierre de su ciclo con Estados Unidos

Antes de emprender esta nueva aventura en Europa, Pochettino atendería a los medios de comunicación este viernes desde la concentración estadounidense a las afueras de Atlanta. El sábado disputaría el duelo de ida frente a Haití en Kingston, Jamaica, para cerrar la llave a mitad de semana en casa.

De concretarse su salida, el técnico pondría fin a su etapa con la selección de Estados Unidos tras registrar 21 victorias en 35 encuentros dirigidos. Durante este proceso condujo al equipo en la reciente Copa del Mundo, torneo en el que cayó eliminado ante Bélgica en los octavos de final.

Next candidate up…@MauriceEdu gives his thoughts about USMNT head coach Mauricio Pochettino being set to leave for Man United pic.twitter.com/ZuGAA28Ndw — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 12, 2026

El regreso de Pochettino al fútbol inglés representaría su cuarta experiencia en los banquillos de la Premier League tras dirigir al Southampton, Tottenham y Chelsea. Ahora tendría la compleja misión de apagar el incendio en Old Trafford y devolverle el protagonismo a uno de los clubes más grandes del mundo.

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