Mauricio Pochettino sería anunciado este jueves como nuevo técnico del Manchester United

Mauricio Pochettino prepara las maletas para abandonar Estados Unidos y dirigir al Manchester United en la Premier League. El estratega argentino de 54 años encabeza la lista de candidatos en Old Trafford ante el inminente cese de Michael Carrick por los pésimos resultados del club en la presente campaña del futbol británico, donde el equipo no logra levantar el vuelo y la presión de la afición resulta insostenible para los propietarios.

La directiva de los Diablos Rojos, encabezada por Sir Jim Ratcliffe, Omar Berrada y Jason Wilcox, sostiene reuniones clave para definir la salida de Carrick tras sumar apenas ocho puntos en diez jornadas. Ante el peor arranque liguero en las últimas cuatro décadas, los altos mandos ingleses ya contactaron a los representantes del timonel sudamericano para negociar su incorporación inmediata al banquillo y evitar que el barco siga hundiéndose en la tabla general.

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All parties involved have reached a full agreement for Pochettino to become the new Man United manager, pending Michael? pic.twitter.com/ZUNRlgRwdg — 433 (@433) November 11, 2026

Para concretar la operación y destrabar su salida, el conjunto británico deberá abrir la chequera y cubrir una cláusula de rescisión cercana a los 10 millones de dólares ante la Federación de Futbol de Estados Unidos y de acuerdo con reportes de la prensa británica como el diario The Telegraph, la directiva de los Red Devils está a instantes de informarle a Michael Carrick que será relevado por Pochettino.

Lo anterior abriría paso al anuncio oficial del argentino, aunque liberar a todo su cuerpo técnico implicará un desembolso económico bastante fuerte para las arcas del equipo inglés, pero el momento de esta histórica escuadra no permite medias tintas, sino decisiones atrevidas.

El entorno de la selección estadounidense observa con mucha incertidumbre esta situación justo en medio de la actividad oficial en la Concacaf Nations League. Mientras tanto, en Manchester buscan cerrar el fichaje durante la actual pausa internacional para que el exentrenador del Tottenham y Chelsea pueda debutar el próximo 22 de noviembre frente al Liverpool en Anfield, en lo que significaría un regreso explosivo a la liga más competitiva del planeta.

El técnico argentino, en caso de aceptar la oferta del Manchester United, dejaría atrás una etapa de más oscuros que claros al frente de los Estados Unidos, donde nunca pudo establecer totalmente su filosofía de juego. A lo largo de su gestión, eligió a jugadores que fueron muy cuestionados y dejó fuera a otros como Alejandro Zendejas y Diego Luna, quienes parecían tener los argumentos suficientes para colaborar con el cuadro de las barras y las estrellas.

ABANDONARÁ A LOS ESTADOUNIDENSES



Reporta Fabrizio Romano que Mauricio Pochettino está listo para aceptar una oferta para ser nuevo entrenador del Manchester United.



De esta forma, el DT argentino estaría dejando botado el proyecto de Estados Unidos para el próximo Mundial. ? pic.twitter.com/gaXkhpXast — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 11, 2026

Mauricio Pochettino registró un balance general de 22 partidos ganados, 2 empatados y 12 perdidos en un total de 36 encuentros dirigidos con la selección de Estados Unidos. Este historial refleja un porcentaje de victorias del 61.1 por ciento desde su llegada al banquillo en septiembre de 2024, números que no terminaron por convencer a la afición estadounidense.

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