Pochettino pondrá a prueba a la MLS vs. Jamaica bajo el fuego de las leyendas estadounidenses

El compromiso de carácter amistoso contra Jamaica representa una oportunidad de oro para sacudir el tablero táctico por parte del estratega Mauricio Pochettino, permitiendo abrir un abanico de posibilidades con una convocatoria totalmente ajena a lo habitual.

Un experimento sumamente valioso en la selección de Estados Unidos cuando las exigencias del calendario internacional obligan a buscar nuevas alternativas sobre la marcha para conformar el armado definitivo que pueda encarar con éxito futuros compromisos más exigentes para el USMNT, como la probable Copa América de 2028 en suelo norteamericano.



El cuerpo técnico de las Barras y las Estrellas se muestra sumamente entusiasmado por encarar este desafío decembrino en las canchas de Fort Lauderdale, entendiendo que pisar suelo de Florida es el escenario ideal para poner bajo la lupa a varios futbolistas de la MLS que no habían tenido los reflectores encima de forma previa, sirviendo como un auténtico filtro de cara al proceso del Mundial 2030.

? ¡TODOS A PRUEBA!



?? Mauricio Pochettino tomará el partido ante Jamaica ?? como una oportunidad para visualizar a los jugadores que podrían ser los futuros integrantes de @USMNT rumbo al Mundial 2030.



Escucha al técnico argentino ??#USMNTenTelemundo #TeamUSA #USMNT pic.twitter.com/B2h20aPHT8 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) October 20, 2026



Lejos de cerrarse las puertas únicamente a los elementos locales, los visores mantienen la mirada fija en diferentes ligas internacionales que se encuentren en período de parón o vacaciones, analizando minuciosamente cada perfil para armar un cuadro competitivo que intente emular los buenos dividendos entregados durante la pasada fecha FIFA, donde el combinado norteamericano sumó victorias ante Perú, Chile, México y Canadá.



En aquella última ventana internacional de carácter amistoso, el timonel argentino demostró que no se tienta el corazón para debutar jóvenes talentos de las canchas estadounidenses, registrando la presentación oficial de 9 futbolistas surgidos de las canteras locales, entre los que destacaron de forma importante el juvenil mediocampista Cavan Sullivan, de apenas 17 años y el delantero Julian Hall, de 18 años.

? ¡LISTOS PARA CERRAR EL 2026!



?? @USMNT anunció su partido ante Jamaica ?? para ponerle broche de oro el año.



? Mauricio Pochettino le dará oportunidad a los jugadores de la MLS para brillar y demostrar su valía antes del regreso a la competición oficial en 2027.



? ¿Podrá? pic.twitter.com/tR7PqjK7Me — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) October 20, 2026

Pochettino enfrenta el duro reto de transformar en exitoso el proyecto por el cual devenga uno de los salarios más altos del orbe en lo que se refiere a un seleccionador nacional y al mismo tiempo convertir en halagos las duras críticas de exjugadores del combinado norteamericano como Landon Donovan, Alexi Lalas, Bruce Arena y Marcelo Balboa, entre otros personajes de peso que no están conformes con el funcionamiento.

Seguir leyendo:

– Estados Unidos doblegó 1-0 a Canadá para firmar una fecha FIFA impecable

– Mauricio Pochettino responde a Rafa Márquez y le da crédito a la selección de Estados Unidos: “Hay que forzar los errores”

– Pochettino y su gusto por el tequila maquillan las frías declaraciones ante México





















