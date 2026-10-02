Pochettino y su gusto por el tequila disipan las frías declaraciones ante México

Dentro de la vorágine de acontecimientos que rodean la edición ochenta del clásico del Río Bravo entre México y Estados Unidos, el técnico de los norteamericanos, Mauricio Pochettino, le puso el dato curioso al entorno de este juego en Glendale al declararse públicamente un degustador del tequila.



Este peculiar momento ocurrió después de reencontrarse con el exdefensa de la selección mexicana Héctor Moreno, con quien coincidió en el Espanyol de Barcelona y con quien empezó a charlar animadamente en los pasillos antes de mostrar su afición por una de las bebidas más cotizadas del mundo.

“SI ME TRAEN UN TEQUILA DE MÉXICO, YO LO ACEPTO” ?



?? El DT de EUA, Mauricio Pochettino, sacó su lado más mexicano, y le confesó a Héctor Moreno que es fan del Tequila. pic.twitter.com/Uj0O7x9J4o — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 2, 2026



En medio de esa plática con el zaguero sinaloense, el actual timonel del conjunto de las barras y las estrellas rompió los protocolos al asegurar con una sonrisa que si le traen un tequila de México, lo aceptaría con gusto, mostrando su perfil más relajado ante los micrófonos.



La inesperada confesión disipó la tensión con los reporteros al dejar ver el lado más amable del exmundialista en Corea y Japón 2002, etapa donde brilló bajo el mando de Marcelo el Loco Bielsa en aquel recordado proceso que cimentó sus bases desde la época con Newell’s Old Boys.



Con este toque de picardía azteca también quedó atrás el lapidario comentario que el propio estratega argentino había vertido minutos antes en la conferencia de prensa, donde le restó importancia a la rivalidad regional al establecer que el combinado verde no es una prioridad.



Lo cierto es que este sábado sobre la cancha del State Farm Stadium de Arizona las palabras quedarán de lado y solo importará el marcador final, ya que una derrota frente a los mexicanos abonará a crecer de inmediato la animadversión de la exigente fanaticada y exjugadores estadounidenses.

Consejos tequileros para Mauricio Pochettino ?



Como diría Javier Aguirre, SIN LIMÓN. pic.twitter.com/4uumQM6zRo — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) October 2, 2026



El tropiezo en territorio fronterizo no solo encendería las alarmas en el entorno norteamericano, sino que también comenzaría a desgastar de forma prematura la gestión de Pochettino al frente del equipo nacional al tratarse del duelo del orgullo de la Concacaf.

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