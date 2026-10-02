Pochettino resta importancia al termómetro de la rivalidad entre Estados Unidos y México

Mientras los aficionados de ambas escuadras libran una intensa batalla en las redes sociales, el director técnico Mauricio Pochettino encendió la polémica al asegurar abiertamente que le da exactamente lo mismo enfrentar a la Selección Mexicana que medirse ante combinados como Canadá, Chile o Perú.



El timonel argentino de las barras y las estrellas enfrió los ánimos en la conferencia de prensa previa al partido número ochenta de la rivalidad, argumentando que para él resulta sumamente complicado asimilar este antagonismo histórico y que su único motor competitivo es ganar por su propio equipo.

"LA RIVALIDAD ME DA LO MISMO" ??????



Las palabras de Mauricio Pochettino sobre el México vs Estados Unidos, donde afirmó que le es difícil encontrar la rivalidad con la Selección Mexicana. ?



"RAFA HA TENIDO BUENOS MAESTROS, VA A HACERLO MUY BIEN EN MÉXICO"#FSRadioMX pic.twitter.com/B0hj6sysSH — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 2, 2026



El estratega sudamericano fue tajante al señalar que no encuentra esa rivalidad profunda sobre el terreno de juego, aunque reconoció que entiende perfectamente el morbo generado debido a que son países vecinos que comparten demasiadas cosas en común, tanto en la cultura como en la geografía.



Para Pochettino, las verdaderas rivalidades por cercanía territorial se asemejan más a los históricos choques sudamericanos como el Argentina contra Uruguay o el clásico ante Brasil, restándole un peso especial a las batallas de la Concacaf y enfocándose únicamente en el funcionamiento de su de por sí poderoso plantel.



A pesar de sus frías declaraciones tácticas, el entrenador aclaró que el fútbol mexicano solo le genera sensaciones positivas en el ámbito profesional, recordando con especial afecto su etapa en el balompié de España, donde dirigió al defensor sinaloense Héctor Moreno en las filas del Espanyol de Barcelona.



Finalmente, el timonel del conjunto norteamericano insistió en que respeta el colorido folclor que envuelve a estos compromisos del orgullo y aceptó que es necesario alimentar esa pasión, por lo que su motivación en la cancha del State Farm Stadium en Glendale será meramente el desarrollo del juego.

Al finalizar la conferencia de Mauricio Pochettino este viernes, tuvo tiempo para platicar con Héctor Moreno, a quien dirigió en el Espanyol de Barcelona en sus inicios como DT.



¿Qué tequila prefiere el seleccionador de Estados Unidos y qué consejos le dio Moreno? pic.twitter.com/aUvOlBJOLQ — León Lecanda ? (@Leonlec) October 2, 2026



La fría e inteligente postura estratégica planteada desde el banquillo de los Estados Unidos se pondrá a prueba este sábado 3 de octubre a las 20:00 horas, momento exacto en el que ambas escuadras nacionales se verán las caras en Arizona para escribir un capítulo inédito en su historia.

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