Pochettino sobre cargos contra el Manchester City: “Un período de engaños”

Mauricio Pochettino puso en duda la capacidad de los mecanismos de control financiero de la Premier League para garantizar que todos los clubes compitieran bajo las mismas condiciones. El seleccionador de Estados Unidos se refirió al proceso que involucra al Manchester City y centró sus críticas en lo que, a su juicio, podría haber ocurrido durante los años en los que se desarrollaron las presuntas infracciones.

El técnico argentino habló del caso durante una conferencia de prensa previa al amistoso de Estados Unidos contra Chile. Su experiencia en el fútbol inglés, donde dirigió a Southampton, Tottenham y Chelsea, marcó parte de su reflexión, especialmente al recordar las limitaciones económicas que afrontó durante su etapa en el conjunto londinense.

Pochettino recordó que Tottenham tuvo que ajustarse estrictamente a las reglas financieras mientras intentaba competir con clubes que contaban con mayores posibilidades de inversión.

“Lo más importante no es saber quién ha roto o no las reglas, pero, ¿dónde estaban los controles? Eso es lo que más me llama a mí la atención”, explicó.

El argentino también mencionó una etapa particularmente complicada para Tottenham. “Si yo me acuerdo de estar en Tottenham, construyendo el estadio, y no tener la posibilidad económica de fichar. Creo que fue el único equipo en la historia de la Premier con 18 meses sin poder hacer un fichaje”.

A pesar de esas restricciones, Pochettino recordó que Tottenham consiguió mantenerse entre los equipos que peleaban por los primeros puestos y alcanzó las últimas instancias de la UEFA Champions League.

“Si un club como nosotros, que hemos estado peleando títulos con más equipos en el Top 4, llegando a una semifinal de Champions sin haber podido fichar porque teníamos que adaptarnos a las reglas de juego que ponía la Premier, ¿cómo esos controles estaban tan estrictos con nosotros y tan poco estrictos con algunos otros? Es todo muy extraño”, afirmó.

Pochettino cuestiona qué puede reparar el fútbol inglés

Para el entrenador, las consecuencias de una eventual infracción no se limitarían al club investigado. También podrían afectar retrospectivamente a los equipos que compitieron durante ese periodo siguiendo las normas establecidas.

“Todo queda muy enturbiado, muy difícil de sacar una conclusión. Si es cierto, se vivió un período de engaño, entonces ante cualquier castigo es imposible volver atrás. Quedan muy dañados los controles de la Premier”, señaló.

Pochettino planteó que la diferencia en la aplicación de las reglas podría haber generado incertidumbre entre los clubes. “Muchos clubes han seguido las reglas y otros no las han seguido pensando que a lo mejor el castigo llega después de muchos años”, añadió.

El técnico también se preguntó qué ocurriría con los resultados deportivos y los logros obtenidos durante los años sometidos a investigación. Para él, una sanción económica o una pérdida de puntos no necesariamente resolvería el posible daño generado en una competición ya disputada.

“¿Qué va a pasar? ¿Un castigo económico, descuento de puntos? Es muy difícil. Sinceramente es una tristeza grande, porque al final entramos en una situación en donde lo que se festejó no era tan real, lo que parecía bueno a lo mejor no era tan bueno, y lo que no pareció bueno era bueno pero no pudo serlo porque se rompió lo otro”, expresó.

El argentino, quien también comandó el banquillo del Paris Saint-Germain en Francia, resumió su preocupación con una pregunta sobre las consecuencias que podrían quedar para los clubes afectados: “Vivimos en un período en donde la justicia deportiva no existió, entonces ¿cómo se repaga todo lo que se dañó?”, cuestionó.

La Premier League anunció en 2023 que había remitido al Manchester City a una comisión independiente por presuntos incumplimientos relacionados con información financiera y cooperación con la investigación. El procedimiento contempla posibles sanciones y mecanismos de apelación.

Pochettino cerró su reflexión con un llamado a reforzar los controles para las próximas temporadas. “Esperemos que esto sirva para que en el futuro esto sea lo más justo posible y que cada uno, a través de su capacidad cada uno tenga justicia de competir. Estaremos tranquilos, esperando a ver lo que sucede”, concluyó.

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