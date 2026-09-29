En la Premier League le ponen mano dura al Manchester City

Richard Masters, presidente ejecutivo de la Premier League, aseguró que el caso contra el Manchester City es el “más importante de la historia de la liga” y que el club mancuniano rompió las reglas de la competición “de forma sistemática durante una década”.

La Premier League confirmó este martes que el Manchester City es culpable de la mayoría de cargos financieros de los que le acusó en febrero de 2023.

El conjunto inglés fue acusado hace más de tres años de 115 irregularidades financieras relativas al periodo entre la temporada 2008-2009 y la 2017-2018.

Manchester City have been found guilty of all charges related to serious breaches of Premier League financial rules by an independent commission, the league has said.



Manchester City have indicated their intention to appeal the decision. pic.twitter.com/vN2iEh19CY — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 29, 2026

“Esta decisión establece lo que ocurrió en el Manchester City durante este periodo. Esta decisión detalla cómo el club sistemáticamente rompió las reglas de la Premier durante casi una década. También reivindica la decisión de la Premier de llevar este caso contra el City. Aunque el proceso haya sido largo y difícil, la Premier mantiene su determinación de que los hechos han sido establecidos de forma independiente“, dijo Masters.

“Es responsabilidad de la Premier asegurarse de que las reglas, que han sido aprobadas por los clubes, son respetadas para proteger la integridad de la competición. Es lo necesario para que la liga sea competitiva y justa para todos los clubes y los aficionados. Nos tomamos esto muy en serio”.

“Este caso y su decisión es el más importante de la historia de la Premier League. Hay elementos que aún tienen que ser decididos, como la sanción, pero ahora que tenemos esta decisión, estamos comprometidos a avanzar con rapidez en la etapa restante del proceso para brindar certeza a la liga, a nuestros clubes y a los aficionados“, añadió el directivo.

Ahora, es cuestión de que la comisión independiente determinará cuál es la sanción adecuada para el City, pudiendo ir esta desde una multa económica, hasta la pérdida de puntos, descenso de categoría o expulsión de la liga. El City puede apelar hasta el próximo 2 de octubre.

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