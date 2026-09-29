México vs. Perú: alineaciones probables y dónde ver el segundo duelo de Rafa Márquez con El Tri

La selección mexicana tendrá su segundo enfrentamiento de esta fecha FIFA ante Perú. El conjunto azteca viene de empatar 1-1 contra Colombia. El Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, será el escenario de este segundo compromiso.

Ambas selecciones cuentan con procesos que recién dan sus primeros pasos. Rafa Márquez le sacó un empate a una temida selección colombiana que viene de disputar el Mundial de 2026.

Mano Menezes viene de una amarga derrota ante la selección de Estados Unidos. “Los Incas” fueron goleados por 4-1. Este duelo se desarrolló en Orlando y dejó dudas del planteamiento de Menezes.

Totalmente opuesto al partido contra Colombia, México mantiene una buena racha ante Perú. En términos generales ambas selecciones se han enfrentado en 29 ocasiones. El Tri acumula 12 victorias, 9 empates y 8 derrotas. México acumula cuatro partidos al hilo sin perder ante La Bicolor.

El último antecedente fue en septiembre de 2022. En esta fecha México consiguió una victoria 1-0 en el Rose Bowl de Pasadena. Hirving Lozano, jugador presente en la convocatoria, fue el autor del gol mexicano.

Para encontrar el último triunfo peruano hay que retroceder 15 años. El conjunto sudamericano no vence a El Tri desde la Copa América de 2011. En este duelo desarrollado en Mendoza, Argentina, la selección peruana se llevó el triunfo con un gol del mítico Paolo Guerrero.

Horarios y dónde ver el partido entre México y Perú

Horario en Estados Unidos: 21:00 horas ET y 18 horas PT

Transmisión en Estados Unidos: TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW y TUDN App.

Alineación probable de México

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Armando González y Hugo Camberos.

Alienación probable de Perú

Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, André Carrillo, Yoshimar Yotún, Jesús Pretell; Jhonny Vidales y Adrián Ugarriza.

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