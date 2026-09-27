Rafa Márquez habla del gol de Gilberto Mora que salvó su debut y la posibilidad del retiro de Alexis Vega

Rafael Márquez destacó el desempeño de Gilberto Mora en el empate de la Selección Mexicana ante Colombia y pidió cuidar el desarrollo del joven mediocampista, quien marcó un gol en el debut del técnico al frente del equipo nacional; también se pronunció sobre el posible retiro del anterior número 10, Alexis Vega, del combinado nacional.

Mora, de 17 años, se convirtió en el jugador más joven en anotar con México y evitó que el primer partido de Márquez como seleccionador terminara en derrota. Además, estrenó el número 10 con un tanto que lo colocó en el centro de la atención.

“Ya sabemos todos la calidad de Gilberto, hay que intentar cuidarlo, que se desarrolle, es aún muy joven, entre todos vamos a hacer todo lo posible para que siga creciendo”, dijo Márquez en conferencia de prensa después del duelo..

El entrenador también resaltó la formación del futbolista y señaló que el dorsal que porta no define sus capacidades.

“Hablaba que por la base educativa que tiene Gilberto, que es buena, el número es simplemente un número, demuestra sus cualidades, no tengo duda que se seguirá desarrollando y ojalá lo podamos verlo en un equipo importante”, explicó.

?? "Sabemos la calidad de Gilberto, ahora hay que cuidarlo". – Rafa Márquez.



El único tanto del partido fue de Gilberto Mora, quién sigue deslumbrando a todos. ??#FOX365 ? pic.twitter.com/toAMnyobPh — FOX (@somos_FOX) September 27, 2026

“No ponga palabras que yo no dije”: Márquez aclara sus declaraciones sobre el Barcelona

Rafael Márquez también respondió a las interpretaciones de sus declaraciones previas al encuentro ante Colombia, cuando habló de la posibilidad de que México jugara como el Barcelona y de la “materia prima” disponible en el equipo.

El técnico pidió que sus palabras no fueran tergiversadas y valoró la intensidad que mostró el conjunto nacional, aunque reconoció que todavía hay aspectos por mejorar.

“Mantuvimos lo que decía, la etiqueta con la que hicimos el Mundial, que era intensidad, que no nos minimizamos ante un rival importante, al final de cuentas, entre todos hubo lucha, pelea, funcionamiento, todo fue bueno, en el primer tiempo tuvimos mucha posesión, llegada, hubo cosas que mejorar, satisfecho, pero no conforme”, señaló.

Rafa Márquez explica por qué Alexis Vega no fue convocado

Otro de los temas abordados por el seleccionador fue la posible retirada de Alexis Vega de la Selección Mexicana. El delantero de Toluca reveló recientemente que analiza su futuro con el equipo nacional y que podría anunciar su decisión en los próximos días.

Márquez aseguró que desconocía esa posibilidad y explicó que la ausencia del atacante en su primera convocatoria respondió a la intención de darle descanso, debido a una molestia en la rodilla.

“No tengo esa información, no sé si sea verídica, así que no, no tengo ni idea, si hace falta hablar, está haciendo un gran torneo con Toluca, sé lo importante que puede ser para el equipo. Decidimos darle descanso, porque sabemos que tiene un problema en la rodilla”, agregó el entrenador.

?? Rafa Márquez habla de las declaraciones de Alexis Vega con respecto a retirarse de la Selección Nacional. #FOX365 pic.twitter.com/C92I8w2cfH — FOX (@somos_FOX) September 27, 2026

Vega viene de marcar un doblete en el empate 3-3 entre Toluca y Cruz Azul, resultado que lo llevó a cuatro goles en el Apertura 2026. Su continuidad con México, sin embargo, sigue en el aire mientras medita una decisión que podría hacer pública próximamente.

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