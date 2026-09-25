Manchester City fue encontrado culpable en más de 100 acusaciones por fair play financiero

El Manchester City afronta ahora la parte decisiva de un proceso que comenzó hace más de tres años: conocer qué sanción recibirá después de que una comisión independiente lo encontrara culpable de la gran mayoría de las irregularidades financieras investigadas por la Premier League.

De acuerdo con la información publicada este viernes por The Athletic y otros medios deportivos, el club fue considerado responsable en prácticamente todos los casos analizados. Las fuentes señalan 130 acusaciones consideradas en el procedimiento, mientras que el expediente presentado originalmente por la Premier League contemplaba 115 cargos.

Todavía no existe una sanción. La comisión independiente deberá determinarla en una etapa posterior y, una vez que sea comunicada, tanto el Manchester City como la propia Premier League tendrán la posibilidad de presentar una apelación.

Las consecuencias previstas en el reglamento de la competición abarcan desde una advertencia hasta una reducción de puntos. En los escenarios más severos también aparecen la expulsión de la Premier League y otras medidas que podrían afectar directamente al historial deportivo del club.

Manchester City have been found guilty of breaking the majority of the 115 financial rules they were accused of breaching, sources have told BBC Sport.



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Uno de los elementos que genera mayor incertidumbre es la posibilidad de que una eventual pérdida de puntos tenga efectos retroactivos. De acuerdo con The Athletic, esa medida podría incluso comprometer algunos de los títulos conquistados por el Manchester City durante el periodo investigado.

Una década bajo investigación y varios títulos en juego

El caso se remonta a febrero de 2023, cuando la Premier League acusó al Manchester City de incumplir distintas obligaciones financieras y de no colaborar adecuadamente con las investigaciones realizadas durante varios años.

Los cargos abarcaron las temporadas comprendidas entre 2009-2010 y 2017-2018. La competición señaló al club por no proporcionar información financiera precisa, por no entregar detalles correctos sobre pagos a jugadores y entrenadores y por incumplir las normas de fair play financiero de la UEFA y de la propia Premier League.

El expediente también incluyó acusaciones relacionadas con la falta de cooperación del City durante una investigación de la Premier desarrollada entre diciembre de 2018 y febrero de 2023.

? BREAKING: The independent panel ruling on Manchester City’s 115 charges have found the club guilty on most of the charges.



Premier League clubs were updated on the case, but Manchester City are expected to appeal.



EPL are confident on a satisfactory conclusion but there is? pic.twitter.com/6bTAekQefG — Ben Jacobs (@JacobsBen) September 25, 2026

En el desglose de los 115 cargos aparecen 54 relacionados con información financiera, 14 vinculados con los pagos a futbolistas y entrenadores, cinco por las reglas financieras de la UEFA, siete por las normas de la Premier League y 35 por la cooperación con las autoridades de la competición.

El Manchester City negó las acusaciones desde el comienzo y recurrió a abogados especializados en derecho deportivo para defenderse. Según la información proporcionada, durante todo el proceso el club sostuvo su inocencia y, en un comunicado reciente, insistió en que el procedimiento legal todavía continúa.

La investigación abarca una etapa especialmente relevante para la historia reciente del equipo. Durante ese periodo, el City conquistó tres títulos de liga, una Copa de Inglaterra y tres Copas de la Liga, según el recuento incluido en el expediente.

El caso llega, además, en una etapa de transformación para la institución. Pep Guardiola terminó este verano una etapa de nueve años al frente del equipo, mientras el club incorporó a Enzo Maresca como nuevo entrenador y realizó fichajes por más de 500 millones de euros.

La situación también alcanza a otros integrantes de la organización. Según The Times, trabajadores del Manchester City expresaron preocupación por las posibles consecuencias que el proceso pueda tener sobre sus empleos y condiciones laborales.

El antecedente disciplinario del club en Europa también forma parte de la historia del caso. En febrero de 2020, la UEFA le impuso una suspensión de dos años de las competiciones europeas y una multa de 30 millones de euros, aunque el Tribunal de Arbitraje Deportivo posteriormente eliminó esa sanción.

Ahora, después de años de investigación y litigio, la comisión independiente deberá establecer cuáles serán las consecuencias del veredicto. Hasta entonces, el Manchester City permanece a la espera de una resolución que podría determinar el impacto deportivo y económico de las acusaciones que se remontan a más de una década.

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