Jürgen Klopp y Xavi debutan con empate: Alemania y Países Bajos reparten puntos

Alemania y Países Bajos empataron 1-1 en la Liga de Naciones, en un partido que marcó el debut de Jürgen Klopp y Xavi Hernández como seleccionadores de ambos equipos.

Las dos selecciones llegaron al encuentro después de decepcionantes actuaciones en el último Mundial, por lo que el duelo también representó el inicio de una nueva etapa para dos de las principales potencias del fútbol europeo.

El partido tuvo ritmo, ocasiones y vocación ofensiva, aunque la falta de precisión en los últimos metros evitó que el marcador tuviera más goles. Xavi destacó especialmente la reacción de Países Bajos durante la segunda mitad.

“Mostraron personalidad, ambición, deseo. Esto es lo que queremos. Así que sí, creo que la segunda parte es la manera en que debemos jugar”, afirmó Xavi.

Gakpo rescata a Países Bajos en el tiempo añadido

Alemania se adelantó al minuto 32 por medio de Felix Nmecha, en una acción que provocó el enojo de los neerlandeses.

Países Bajos reclamó que el juego continuara después de que Brian Brobbey quedara tendido sobre el terreno de juego por una lesión. Alemania aprovechó la continuidad de la jugada y terminó encontrando el 1-0.

Cuando parecía que el debut de Xavi terminaría con una derrota, apareció Cody Gakpo en el tiempo añadido. El futbolista, que coincidió con Klopp durante su etapa en el Liverpool, aprovechó un preciso centro de Ruben van Bommel para marcar el 1-1 definitivo.

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El empate permitió a Países Bajos rescatar un punto en el estreno de Xavi, mientras Alemania dejó escapar una victoria que parecía tener encaminada.

Klopp inicia su etapa con una convocatoria de 44 jugadores

Para su primer compromiso internacional, Jürgen Klopp optó por ampliar considerablemente el grupo de jugadores que tendrá bajo observación.

El exentrenador del Liverpool convocó a 44 futbolistas, incluidos 16 que todavía no habían debutado con la selección, dentro de las dos plantillas utilizadas para afrontar esta fase de cuatro partidos de la Liga de Naciones.

Klopp, quien dejó el Liverpool en 2024 después de ocho años y medio, restó importancia a su falta de experiencia como seleccionador al recordar su trayectoria en el fútbol de clubes.

“Así que lo sabía, la mayoría de las cosas. Tengo jugadores fantásticos. Tuvimos un partido difícil contra un equipo fantástico. Quieres ganar estos partidos, pero sabíamos desde antes que, sea cual sea el resultado que obtengamos, tendremos que trabajar con él. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo ahora”, comentó Klopp.

El técnico alemán también identificó una coincidencia entre ambos equipos: la necesidad de reconstruirse después de sus respectivas eliminaciones en el Mundial.

“Había dos equipos, dos equipos de fútbol muy buenos, en la misma situación. Ambos querían demostrar que las cosas no están tan mal como actualmente se percibe. Y eso se vio en el partido”, señaló Klopp.

A Liverpool reunion for Jürgen Klopp and Virgil van Dijk in Klopp first match as Germany’s head coach



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Xavi apuesta por el 4-3-3 y deja fuera a Memphis Depay

Xavi afrontó su primer partido con una convocatoria de 26 jugadores y una de sus primeras decisiones fue prescindir de Memphis Depay, máximo goleador histórico de Países Bajos.

El exmediocampista español llegó al banquillo neerlandés con la intención de recuperar una propuesta más ofensiva. Para su estreno utilizó el tradicional 4-3-3, un sistema profundamente relacionado con la escuela futbolística de Países Bajos.

La apuesta se reflejó en las estadísticas ofensivas: el conjunto neerlandés terminó con 21 intentos de gol, frente a los 10 de Alemania.

Xavi había explicado que su relación con el fútbol neerlandés comenzó desde su formación como jugador y destacó la influencia de entrenadores como Louis van Gaal y Frank Rijkaard.

“Otros grandes entrenadores, especialmente Louis van Gaal, con quien debuté en Barcelona, y Frank Rijkaard, también desempeñaron un papel importante en mi formación como jugador y entrenador”, añadió Xavi.

El técnico español firmó un contrato con Países Bajos hasta el Mundial de 2030.

Klopp se reencuentra con Van Dijk y Gakpo

El partido también permitió a Klopp reencontrarse con dos futbolistas con los que compartió una etapa importante en el Liverpool: Virgil van Dijk y Cody Gakpo.

Durante el calentamiento, Klopp y Van Dijk intercambiaron sonrisas y bromearon, mientras que el técnico alemán también protagonizó un abrazo con Gakpo antes del inicio del encuentro.

La relación entre Klopp y Van Dijk se remonta a la etapa en la que el defensor neerlandés se convirtió en una pieza fundamental del Liverpool.

“Ha sido una persona muy importante en mi carrera hasta ahora, junto con Ronald Koeman, y siempre he sentido un gran aprecio por eso”, dijo Van Dijk antes del partido.

Klopp dirigió al Liverpool desde 2015 hasta 2024 y durante ese periodo conquistó, entre otros títulos, la Liga de Campeones y la Premier League. Ahora comienza una etapa diferente, con Alemania, mientras Xavi afronta el desafío de transformar la propuesta de Países Bajos rumbo al próximo ciclo mundialista.

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