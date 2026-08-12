Selección de Holanda presenta a Xavi Hernández como su nuevo DT

Xavi Hernández tiene nuevo destino. El exjugador y exentrenador del FC Barcelona fue elegido por Países Bajos para convertirse en el nuevo seleccionador nacional, después de la salida de Ronald Koeman tras la eliminación en el Mundial 2026.

La Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) confirmó este miércoles la contratación del técnico español de 46 años, quien tendrá como principal objetivo conducir al combinado neerlandés hacia el próximo ciclo mundialista.

“Xavi Hernández ha sido nombrado como el nuevo entrenador principal de la selección masculina de los Países Bajos. El entrenador español de 46 años toma el relevo de Ronald Koeman. Xavi ha llegado a un acuerdo con la KNVB sobre un contrato que se extiende hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030“, escribió la Federación neerlandesa en un comunicado.

Xavi Hernández toma el lugar de Ronald Koeman

La llegada de Xavi a Países Bajos se produce después de que Ronald Koeman dejara el cargo de seleccionador tras la eliminación del equipo en el Mundial 2026.

Países Bajos quedó fuera del torneo en los dieciseisavos de final ante Marruecos, que se impuso en la tanda de penaltis.

Koeman había asumido nuevamente la dirección de la selección neerlandesa en abril de 2022 y permaneció al frente del equipo durante el ciclo que terminó con el Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

Ahora, la KNVB apuesta por Xavi para iniciar una nueva etapa rumbo a 2028 y 2030, con el próximo Mundial como uno de los grandes objetivos del proyecto.

¿Cuándo podría debutar Xavi?

La Federación neerlandesa acompañó el anuncio con un mensaje en sus redes sociales para presentar oficialmente al nuevo entrenador.

“Estamos orgullosos de presentar a nuestro nuevo entrenador. ¡Bienvenido, Xavi Hernández!“, publicó el organismo.

El debut oficial del técnico español podría producirse el próximo 24 de septiembre, cuando Países Bajos se enfrente a Alemania en la Liga de Naciones.

Xavi vuelve a los banquillos después de su salida del Barcelona

El nuevo seleccionador de Países Bajos no dirige un equipo desde mayo de 2024, cuando terminó su etapa en el Barcelona.

Durante su periodo en el conjunto catalán, entre octubre de 2021 y mayo de 2024, Xavi conquistó una Liga española y una Supercopa de España, ambas en 2023.

Su última temporada terminó sin títulos de Liga o Champions League. El Barcelona perdió el campeonato español ante el Real Madrid y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa del Rey y de la Liga de Campeones.

Antes de asumir el proyecto neerlandés, Xavi ya había manifestado públicamente su interés por dirigir una selección nacional.

Xavi ya había hablado de su deseo de dirigir una selección

En una entrevista con RNE antes de la final del Mundial, el técnico catalán reconoció que una selección podría encajar con sus planes personales y profesionales.

“Me encajaría a nivel familiar una selección. Un club no me permitiría tanto estar con mi familia, que tengo críos pequeños. Lo digo abiertamente, que me encajaría. Tengo ganas de participar a nivel de entrenador en un Mundial, una Eurocopa, una Copa de África, una Copa de Asia…”, desveló entonces.

La oportunidad finalmente llegó de la mano de Países Bajos, una de las selecciones con mayor tradición del fútbol europeo.

Xavi sustituye a Koeman, una historia que se repite

La llegada de Xavi a la selección neerlandesa tiene además una particularidad: el español ya había reemplazado a Ronald Koeman en otro de los principales banquillos de su carrera.

En octubre de 2021, Xavi asumió como entrenador del Barcelona después de la salida del técnico neerlandés.

Casi cinco años después, ambos vuelven a quedar vinculados por un cambio de entrenador, aunque esta vez Xavi será quien tome el puesto que deja Koeman en una selección nacional.

El objetivo del español será ahora construir un nuevo proyecto con Países Bajos y llevar al equipo hasta el Mundial 2030, torneo para el que la KNVB ya aseguró su vínculo con el entrenador catalán.

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