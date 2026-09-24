Rafael Márquez habría impuesto tolerancia cero a los desplantes del Chucky Lozano

Sabedor de cómo se las gasta Hirving “Chucky” Lozano con sus indisciplinas y sus desplantes de crack, el técnico actual de la selección mexicana, Rafael Márquez, le puso los puntos sobre las íes al exjugador de Pachuca, PSV Eindhoven, Napoli y San Diego FC, con una tolerancia cero para convocarlo.

La actitud del delantero ha impedido que su nivel haya crecido a mayores niveles y parece que actualmente vive sus momentos más bajos como jugador del LA Galaxy de la Major League Soccer, al grado de que Javier Aguirre lo borró del pasado Mundial.

A LA PRIMERA: BYE ???



Rafa Márquez empieza con disciplina su era en Selección y lanza advertencia a Chucky Lozano



?? Fijó postura clara: No habrá concesiones para nadie por nombre o jerarquía. Si Hirving NO cumple con la disciplina exigida, quedará fuera, informa El Universal. pic.twitter.com/tphkun5BB6 — Futbol Total (@futboltotal) September 24, 2026

Pero Rafael Márquez, al iniciar su nuevo proyecto, decidió darle una nueva oportunidad para tratar de aprovechar sus condiciones y no obstante las críticas que recibió su decisión, se ha mantenido en apoyar la presencia del exmundialista.

Así, frente a versiones que aseguran que el actual técnico del Tricolor le leyó la cartilla al jugador y le expuso cuáles son las condiciones de su presencia, se sabe que no habrá tolerancia para desplantes en las concentraciones.

Los fantasmas del pasado persiguen al Chucky

La advertencia va en el sentido de que no se permitirán lujos como pedir boletos de primera clase en los vuelos de los jugadores convocados, mucho menos cuestionar las decisiones técnicas cuando no sea requerido en el terreno de juego.

Márquez está consciente de que sucesos como la controversia que tuvo con el técnico de San Diego FC, Mikey Varas, le costaron su separación y salida del cuadro fronterizo, situaciones que no tendrán cabida en el equipo nacional.

El estratega no tolerará sus clásicos berrinches, sino que desea que aporte su capacidad como goleador a favor del seleccionado mexicano, recordando que su conflicto en la MLS fue con Mikey, quien lo sustituyó en un partido.

REGRESÓ A LA CONVOCATORIA DE RAFA MÁRQUEZ ?



Así entrena Chucky Lozano en el Tri.



? Sebastián Girón pic.twitter.com/nEvprUDZ9R — MedioTiempo (@mediotiempo) September 23, 2026

El castigo en la congeladora de la MLS

Al no ser contemplado para la siguiente fecha, Chucky se disculpó en redes sociales, pero la relación con el cuerpo técnico ya no fue la misma y desde ese momento el entrenador ya no contó con el ofensivo mexicano.

Fue así que San Diego decidió buscarle otro club, pero Lozano se rehusó a salir y se quedó sin jugar el resto del 2025 y la primera mitad de este 2026 hasta que concretó su llegada al LA Galaxy.

Ya jugando con el Galaxy, Chucky Lozano enfrentó a su exequipo anotando un gol, pero la escuadra de San Diego FC terminó llevándose la victoria con un doloroso y contundente marcador de tres goles por uno.

El desaire final que encendió las alarmas

Al terminar el encuentro, el técnico Mikey Varas se acercó a saludar a los jugadores rivales y, al pasar frente a Chucky, el ex del Napoli y PSV Eindhoven siguió de largo sin otorgarle el saludo deportivo en la cancha.

¡REGRESÓ EL HIJO PRÓDIGO, REGRESÓ EL CHUCKY LOZANO! ???



Así fue la llegada de las Selección Mexicana a Baltimore. Santi Gimenez e Hirving Lozano se robaron las cámaras, Chucky con su regreso y Santi repartiendo autógrafos.



??@RodolfoLanderos pic.twitter.com/w8rjEuzK2l — FOX (@somos_FOX) September 25, 2026

En la conferencia de prensa posterior, el futbolista nacional restó importancia al hecho ante los medios de comunicación y aseguró que simplemente no lo vio porque estaba saludando a sus compañeros.

Esta serie de desplantes son las que el nuevo cuerpo técnico del Tricolor busca erradicar por completo, recordándole al futbolista que la camiseta nacional está por encima de cualquier orgullo personal o pique del pasado.

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