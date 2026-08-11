El Chucky Lozano levanta la mano para regresar al Tri y manda un mensaje a Rafa Márquez

Hirving Lozano no se pone límites en sus nuevas aspiraciones tras regresar a las canchas con el LA Galaxy. Dejando atrás la tormentosa relación con el San Diego FC —conflicto que le costó su participación en el Mundial 2026—, el delantero levantó la mano para volver a la Selección de México y dejó claro que espera ser tomado en cuenta en este nuevo proceso.

En entrevista con los medios, el “Chucky” manifestó su ilusión por ver abiertas, una vez más, las puertas del combinado nacional: “Yo siempre estaré abierto para regresar a la selección. Sé que no he tenido minutos recientemente y, por esa razón, el cuerpo técnico primero tiene que verme, valorarme y yo ganarme un sitio para jugar”, admitiría el futbolista de forma autocrítica.

¡CHUCKY NO RENUNCIA AL TRICOLOR!???



Hirving Lozano reconoció que todavía no ha hablado con Rafa Márquez, pero tiene claro su objetivo: trabajar para ganarse nuevamente un lugar y volver a vestir la camiseta de México. ? pic.twitter.com/f8BwCamiVN — Claro Sports (@ClaroSports) August 11, 2026

Cifras históricas vs. una etiqueta de rebeldía

De acuerdo con las estadísticas oficiales de la Selección de México, Lozano acumula 92 partidos jugados, 6,303 minutos en la cancha y un total de 24 goles. Aunque el rendimiento numérico es notable, su trayectoria con la playera tricolor ha estado llena de contrastes.

En sus últimas etapas, el atacante pareció exigir condiciones especiales dentro del vestidor, lo que le valió la etiqueta de jugador “rebelde” entre el entorno del equipo nacional.

Por esa razón, aquel gol histórico con el que México venció a Alemania en el Mundial de Rusia 2018 parece haber quedado sepultado. Los recientes episodios de inconformidad, sumados a su grave conflicto laboral en la MLS —donde terminó separado del San Diego FC tras una fuerte discusión con el técnico Mikey Varas—, dinamitaron por completo sus posibilidades de disputar la pasada Copa del Mundo.

¡CHUCKY LOZANO SUEÑA CON REGRESAR AL TRI! ?????



??? Tras casi 9 meses sin jugar, y fichar con Galaxy, Hirving Lozano se emociona con la posibilidad de vestir de nuevo los colores de la Selección Mexicana:



?'Si Rafa (Márquez) se acerca, yo encantado y feliz'…#CentralFOX? pic.twitter.com/AVgXrp7JJh — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 11, 2026

El mensaje del ‘Chucky’ para Rafael Márquez

Hoy, el panorama luce distinto para el “Chucky”, quien apuesta por un borrón y cuenta nueva bajo la gestión técnica de Rafael Márquez, a pesar de reconocer que todavía no existe comunicación entre ambas partes.

“No he tenido ningún acercamiento con Rafa (Márquez). Yo siempre estoy abierto a estar dentro de la Selección; me encanta, me fascina y siempre me siento muy orgulloso de pertenecer a ella y representar a México”, aseguró el actual atacante del LA Galaxy.

Para romper el hielo y terminar con la falta de contacto con el nuevo estratega nacional, Lozano aprovechó los micrófonos para enviarle un mensaje directo al “Káiser”: “Si en algún momento se acerca, yo encantado de tener una plática con él”.

?: En su regreso a la actividad con el Galaxy de Los Ángeles, Hirving Lozano tiene la esperanza de volver a la Selección Mexicana: "Mientras siga jugando, estaré disponible para la Selección si ellos creen que es lo mejor estar ahí apoyando y ayudando, claro que voy a estar”.? pic.twitter.com/H0SXimxdCS — José Juan Vázquez (@josejuangelmx) August 11, 2026

Por lo pronto, el jugador se declaró listo y disponible para vestir de verde en cuanto se le requiera. “Mientras siga jugando voy a estar disponible para la Selección. Si ellos creen que es lo mejor que esté ahí, apoyando y ayudando, claro que voy a estar”, remató.

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