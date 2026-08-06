‘Chucky’ Lozano toca fondo en su valor: perdió el 92% de su cotización y busca una nueva oportunidad

El presente de Hirving “Chucky” Lozano atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera. La falta de actividad con San Diego FC provocó un desplome en su valor de mercado, que pasó de $51.8 millones de dólares en 2019 a apenas $4 millones, de acuerdo con la más reciente actualización de Transfermarkt.

La caída representa una disminución cercana al 92% respecto al punto más alto de su cotización y refleja el difícil panorama que enfrenta el atacante mexicano tras quedar fuera de los planes deportivos del club de la MLS.

De figura franquicia a quedar fuera del proyecto de San Diego FC

Cuando San Diego FC anunció el fichaje de Hirving Lozano como la primera gran estrella de su historia, el mexicano aún tenía un valor de mercado cercano a los 28.8 millones de dólares.

Su llegada estaba llamada a liderar el proyecto deportivo del nuevo equipo de la Major League Soccer, pero la situación cambió radicalmente en poco tiempo.

Desde su incorporación al club perdió $24.8 millones de dólares de cotización, mientras que, comparado con el mejor momento de su carrera, la diferencia asciende a $47.8 millones.

El conflicto que cambió el rumbo del “Chucky” Lozano

El punto de inflexión llegó tras la temporada 2025. Aunque Lozano registró 11 goles y 9 asistencias en 34 partidos oficiales, un incidente durante los playoffs terminó por romper la relación con el cuerpo técnico encabezado por Mikey Varas.

Después de ser sustituido, el atacante protagonizó un altercado con el entrenador. Pese a ofrecer disculpas posteriormente, la directiva, liderada por Tyler Heaps, tomó la decisión de excluirlo del proyecto deportivo.

Desde entonces, el mexicano no ha vuelto a disputar un solo partido oficial.

La inactividad también le costó un lugar con la selección de México

La ausencia de minutos competitivos no solo impactó su cotización internacional. También terminó afectando sus opciones con la selección de México.

Tras varios meses sin actividad, Hirving Lozano dejó de formar parte de las convocatorias y finalmente no fue considerado para disputar la Copa Mundial de 2026, después de haber sido uno de los jugadores más importantes del equipo nacional en Rusia 2018 y Qatar 2022.

LA Galaxy aparece como una posible salida para Lozano

Cuando parecía que el futuro del mexicano estaba completamente estancado, surgió una alternativa para relanzar su carrera.

De acuerdo con The Athletic y otros medios, LA Galaxy estudia la posibilidad de negociar la incorporación de Hirving Lozano, convencido de que todavía puede recuperar el nivel que mostró durante su etapa en Europa.

El conjunto angelino considera que un cambio de entorno podría devolverle protagonismo a un futbolista que fue campeón de la Eredivisie con PSV Eindhoven y de la Serie A con Napoli.

¡Nueva aventura para el Chucky! ?



Reporta Tom Bogert que Hirving Lozano está muy cerca de convertirse en jugador de LA Galaxy. ?



No juega con San Diego desde noviembre de 2025. pic.twitter.com/LmL4coTNFq — TNT Sports México (@tntsportsmex) August 6, 2026

El gran reto del “Chucky”: recuperar su nivel y su valor de mercado

A lo largo de su trayectoria, Hirving Lozano fue uno de los futbolistas mexicanos mejor valorados en el mercado internacional. Su explosión con PSV Eindhoven y su consolidación en Napoli lo llevaron a alcanzar una cotización de $51.8 millones de dólares, una cifra reservada para pocos jugadores mexicanos.

Hoy, con un valor estimado de $4 millones de dólares, el extremo enfrenta un escenario completamente diferente. Si se concreta su llegada a LA Galaxy, no solo tendrá la oportunidad de volver a competir con regularidad, sino también de iniciar el camino para recuperar el protagonismo que alguna vez lo convirtió en una de las principales figuras del futbol mexicano.

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