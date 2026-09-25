Julián Quiñones reconoció que el fútbol mexicano le dio la oportunidad de crecer

Julián Quiñones está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera. El exjugador del América está en la lista de 30 futbolistas nominados al Balón de Oro de 2026. Quiñones aseguró que sus éxitos se los debe a México.

El atacante del Al Qadsiah nació en Magüí Payán, Colombia, en marzo de 1997. Julián Quiñones nació en una tierra futbolera, pero gran parte de su formación se la debe a México.

Antes de llegar al fútbol profesional y a la primera división de México, Julián Quiñones pasó por las categorías juveniles de los Tigres de la UANL y se uniformó con las camisetas de Venados FC y los Lobos BUAP.

Tras su debut en Tigres, Julián Quiñones inició una carrera que constantemente ha ido en ascenso. Además de sus buenos registros dentro del campo, Quiñones fue echando raíces en territorio azteca al punto de formar una familia. Todo esto le ha permitido sentir un gran cariño hacia México.

“Creo que todos saben que he hecho mi vida en México; me hice un nombre aquí. He pasado toda mi carrera en México. Mi familia está aquí —construí mi vida aquí—, así que creo que he desarrollado un amor inquebrantable por México“, dijo el delantero de la liga árabe en una entrevista para las redes sociales del Balón de Oro.

Before being nominated for the Ballon d'Or, Julián Quiñones had to make a DECISION that changed his life FOREVER ???



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Julián Quiñones también defendió los colores del Club Atlas y de las Águilas del América. El conjunto azulcrema fue su último club antes de marcharse a la Saudi Pro League con el Al Qdsiah.

México también le dio la oportunidad a Quiñones de jugar una Copa del Mundo. Luego de su naturalización, Quiñones se uniformó con la camiseta de El Tri y se convirtió en el goleador de la selección azteca en la Copa del Mundo de 2026. El delantero de 29 años marcó 4 goles y concedió 1 asistencia en 5 partidos del Mundial.

“Todo lo que soy y todo lo que tengo ahora —no en términos materiales, sino simplemente como persona— se lo debo enteramente a México. Estoy profundamente agradecido con México“, concluyó.

Hasta ahora Julián Quiñones acumula 27 apariciones con la camiseta de la selección de México. Todo apunta a que el delantero del Al Qadsiah será una pieza estelar en el nuevo proceso de Rafa Márquez al mando de El Tri.

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