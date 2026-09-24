Hugo Sánchez explicó qué necesita Rafa Márquez para que México conquiste un Mundial

Hugo Sánchez está motivado con el nuevo proceso de la selección mexicana. El “Pentapichichi” respaldó a Rafa Márquez en su nueva etapa en el banquillo de El Tri. El exgoleador de la selección azteca pide paciencia sobre el proyecto de Rafa.

“Yo apoyo a Rafa… hay que respaldarle. Porque él se está jugando su prestigio, se está jugando su futuro, se está jugando el que lo respalden en este periodo de cuatro años por lo menos”, inició Hugo Sánchez en su intervención en ESPN.

Hugo Sanchez believes Mexico can reach the very top under Rafa Marquez.



“I truly believe that if we keep Rafa for three World Cup cycles and commit to a 12-year project similar to Germany’s, we can start dreaming of becoming world champions.” ????? pic.twitter.com/b0CKe13Hsd — All Fútbol MX ?? (@AllFutbolMX) September 23, 2026

Hugo Sánchez no ve descabellada la posibilidad de que Rafa Márquez conduzca a México a la obtención du su primera Copa del Mundo. Sin embargo, el “Pentapichichi” recordó una de sus exigencias del pasado y las mencionó en la actualidad como la clave para que el título sea posible: la paciencia.

“Porque lo ideal sería lo que yo solicité en su momento: de tres etapas mundialistas. Si mantenemos a Rafa esas tres etapas mundialistas porque lo está haciendo bien, ahí es donde podríamos acercarnos a pensar en la posibilidad de salir campeones del mundo”, dijo el exdelantero Del Real Madrid.

Como seleccionador de México, Hugo Sánchez no gozó de esa paciencia. El exfutbolista mexicano solo estuvo al mando de El Tri durante 24 partidos. En esa cantidad de encuentros México cosechó 13 victorias, 3 empates y cayó derrotado en 8 partidos.

Se forma el sucesor de Rafa Márquez

Hugo Sánchez, en su pensamiento más idílico, considera que en este mismo proceso se podría estar formando el siguiente proyecto de la selección mexicana. En caso de que se respete el proyecto de Rafa Márquez, Andrés Guardado sería su principal candidato a remplazarlo. El “Principito” tendría tres ciclos mundialistas para pulir sus conocimientos en los banquillos.

“Si mantenemos a Rafa Márquez y a Andrés Guardado y su equipo de trabajo (…) pues ya Andrés Guardado se estará preparando como para pensar en la posibilidad… hacerlo al estilo alemán, como pasó anteriormente. Que se vaya preparando para que sea el futuro técnico de la selección nacional“, agregó el exdelantero del Real Madrid.

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