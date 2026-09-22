Alex Padilla presume su amor por México con un tatuaje del águila y la serpiente

Entre las cosas más raras que tiene la selección mexicana, el joven portero Alex Padilla siempre ha contado con mucha más cercanía por la fabada y las tapas que por el mole y el tequila, pero dentro de su interior sobresale un corazón de piedra a prueba de balas para defender el arco del Tricolor en este nuevo proceso encabezado por Rafael Márquez.

Así lo dejó ver en una emotiva charla el segundo guardameta del Athletic de Bilbao, quien, a pesar de no haber nacido en la tierra del mariachi y las carnitas, solo espera la oportunidad perfecta para pelear con uñas y dientes por la titularidad.

??? Alex Padilla más que nunca con México pic.twitter.com/Z9BEmMXVkv — ViX Deportes (@ViXDeportes) September 22, 2026

Su meta final está puesta en la portería azteca de cara a la justa mundialista del año 2030, la cual se disputará precisamente en su continente natal dentro de las canchas de España, Portugal y Marruecos.

Padilla, nacido en tierras ibéricas pero con raíces bien mexicanas por el lado materno, aprovechó los micrófonos para mandar un mensaje directo y sin escalas a todos aquellos críticos que lo señalan por hablar como español.

Dispuesto a jugarse la vida en la cancha

“No tengo el acento mexicano, pero estoy aquí porque siento estos colores y ahora en frente de la cámara no me sale, pero soy el primero en que, si me tengo que matar por este país, lo voy a hacer”, soltó con un orgullo que no le cabe en el pecho.

Para demostrar que su amor por la patria no es ningún invento de última hora para ganarse a la tribuna, el arquero presumió un tatuaje que se estampó en la piel mucho antes de que el Tricolor tocara a su puerta.

Se trata de un imponente diseño en el antebrazo izquierdo que hace alusión directa al escudo nacional con el águila devorando a la serpiente, un grabado que, según el futbolista, tiene un peso sumamente especial.

El peso de la herencia materna

“Este tatuaje me lo hice con 16 años, que ahora le cambiaría un par de cosillas, pero representa lo que es mi familia para mí, que el 90 por ciento son de allá y mi madre siempre me lo ha inculcado”, aseveró el guardameta.

ASÍ ENTRENAN LOS PORTEROS ???



Tala Rangel, Alex Padilla y Óscar García ya trabajan bajo las órdenes de Xabier Mancisidor ??#SelecciónMexicana #porteros #RafaMarquez #JION



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Con estas palabras, el cancerbero de LaLiga deja en claro que la sangre llama y que a la hora de defender la cabaña de la selección nacional, se va a partir el alma como el más mexicano de la fila.

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