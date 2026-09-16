Rafael Márquez alista su primera convocatoria con Gilberto Mora y el Piojo Alvarado al frente

Rafael Márquez está listo para soltar su primera lista al frente de la Selección Mexicana y ya se filtraron los nombres de los futbolistas que encabezarán el nuevo barco del Tricolor para la larga y exigente fecha FIFA que se viene a finales de este mes de septiembre y principios de octubre.

La gran sorpresa en el entorno nacional es que el Káiser de Michoacán planea armar una base sólida combinando el colmillo de la legión europea con el talento joven que pide a gritos una oportunidad, teniendo como pilares de esta primera convocatoria a elementos como Gilberto Mora, Roberto el Piojo Alvarado, Erik Lira y el guardameta Raúl el Tala Rangel.

¿AMÉRICA BASE DEL TRI DE RAFA MÁRQUEZ?



El nuevo DT de la Selección Mexicana visitó el nido para ver jugadores. @chato_jc nos tiene el reporte. pic.twitter.com/OiSXyQsE1F — FOX (@somos_FOX) September 16, 2026

Mientras llega el fin de semana para dar a conocer la lista oficial, Márquez y su cuerpo técnico se dieron cita en las instalaciones del América para ver de cerca a algunos jugadores, como el caso de Israel Reyes, Isaías Violante y Erick Sánchez, entre algunos otros.

El cuerpo técnico nacional sabe que no habrá margen de error ni tiempo para experimentos tersos, pues el calendario contempla cuatro compromisos de alto calibre en territorio estadounidense frente a las escuadras de Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, una auténtica prueba de fuego para medir de qué cuero saldrán más correas en este inicio de proceso.

El dolor de cabeza con la Liga MX y la regla de los dos convocados

La planeación de este maratón de partidos tiene un gran truco logístico que obligará a Rafael Márquez a hacer malabares con su baraja de jugadores, ya que el primer encuentro contra el combinado colombiano se empalma directamente con las actividades de la jornada diez del Torneo Apertura 2026.

“LA IDEA ES LLEVAR MÁS JÓVENES” ??



Camberos y Sandoval, las novedades que veremos en Selección Mexicana en la primera lista de Rafael Márquez#EntreSombras de Rubén Rodríguez (@ruubenrod) pic.twitter.com/iKTulCkJit — MedioTiempo (@mediotiempo) September 16, 2026

Ante esta situación, las altas esferas del balompié azteca llegaron a un acuerdo con los clubes locales para poner un límite estricto, determinando que solo se podrán convocar un máximo de dos elementos por equipo de la Liga MX para ese primer compromiso en suelo norteamericano.

Una vez superada la aduana frente a los cafetaleros, el timonel nacional tendrá ahora sí carta abierta y total libertad para disponer de las piezas que se le pegue la gana, permitiendo la incorporación de los hombres que militan en el Viejo Continente, como Johan Vásquez, César Montes, Luis Chávez y el delantero Raúl Jiménez, quienes reportarán directo en la concentración para apuntalar el esquema táctico.

Un tour de alta exigencia por los escenarios de la NFL

El calendario del Tricolor arrancará formalmente el 26 de septiembre sobre el emparrillado del M&T Bank Stadium en Baltimore, Maryland, la imponente casa de los Ravens de la NFL, donde medirán fuerzas ante una siempre peligrosa Colombia. Apenas tres días después, el 29 de septiembre, la comitiva azteca se trasladará a Harrison, Nueva Jersey, para chocar contra el conjunto de Perú sobre la cancha del Sports Illustrated Stadium.

La intensidad subirá de tono el 3 de octubre cuando se dispute una edición más del Clásico del Río Bravo contra Estados Unidos en Glendale, Arizona, teniendo como escenario el hogar de los Cardinals de la NFL, un duelo que por orgullo nunca se puede perder. Finalmente, la larga travesía por la Unión Americana bajará el telón el 6 de octubre en el histórico Memorial Coliseum de Los Ángeles, donde el representativo mexicano cerrará filas enfrentando a la escuadra de Chile.

Caras nuevas y el sello del Káiser en la cancha

Más allá de las jerarquías de los futbolistas que repiten en el llamado, los ojos del medio futbolístico nacional estarán puestos en las novedades que Márquez tiene contempladas para refrescar las líneas del equipo.

En los pasillos de la Federación ya suenan con mucha fuerza los nombres de los juveniles de Chivas, Santiago Sandoval y Hugo Camberos, como las grandes apuestas del técnico michoacano, sumándose a la baraja de opciones donde también aparecen elementos de calidad comprobada como Jeremy Márquez, Ramón Juárez, Israel Reyes, Orbelín Pineda y Víctor el Toro Guzmán.

Guillermo Almada y Rafa Márquez se reunieron en Coapa ? ??



¿Qué jugadores del América irán a la selección mexicana? ? pic.twitter.com/KzOCNO8Fx3 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 16, 2026

La verdadera incógnita y el punto de mayor interés para la exigente fanaticada mexicana será descifrar la personalidad que mostrará el cuadro nacional bajo la batuta de uno de los mejores defensas de la historia, esperando ver un estilo de juego que proponga, muerda en toda la cancha y devuelva el protagonismo internacional al Tricolor.

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