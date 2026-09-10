Rafael Márquez toma el banquillo de la Selección Mexicana acompañado por un ejército europeo

Con la guardia en alto y el escudo por delante, Rafael Márquez, oriundo de Michoacán, se robó los reflectores en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) este 10 de septiembre, fecha elegida para formalizar su inicio en el banquillo tricolor tras la salida de Javier Aguirre.

Quizá en el acto que rodeó la presentación de Márquez y de su cuerpo técnico quisieron dejar pasar los objetivos del Kaiser más allá de su marcada inexperiencia en un banquillo nacional que históricamente ha sido una bomba de tiempo.

Selección ??



La presentación del cuerpo técnico de Rafael Márquez:



Juan Manuel Lillo – Auxiliar

Andrés Guardado – Auxiliar

Vidal Paloma – Auxiliar

Pol Lorente – Preparador físico

Xabier Mancisidor – Entrenador de porteros@ESPNmx pic.twitter.com/VLJB5ipgxv — León Lecanda ? (@Leonlec) September 10, 2026

“Sigo en un proceso de aprendizaje, creo que la preparación que tuve fue muy buena desde que empecé con chicos de 13 o 14 años, ayudar al jugar a potencializarlo. Después de recibir la oportunidad de dirigir al segundo equipo del Barcelona, estuvimos cerca de ascender y algunos de los muchos jugadores que tuve están en el equipo principal”, dijo el nuevo técnico nacional.

Mientras el “Káiser” marcaba territorio con sus declaraciones, los de pantalón largo no dejaron pasar la oportunidad para pararse el cuello y colgarse las medallas del proceso anterior. Mikel Arriola saltó a la cancha de los micrófonos para aventarse un corte de caja muy alegre.

Fue el momento de mayor exageración de la conferencia de prensa, presumiendo con bombo y platillo el noveno lugar obtenido por México en la pasada justa mundialista de 2026, un brinco importante si se recuerda el amargo puesto 22 cosechado en Qatar.

Los números de la Federación intentaron maquillar las dudas con optimismo puro. Según los datos de la plana mayor, el cuadro azteca se consolidó como el mandón de la Concacaf y el segundo mejor posicionado de todo el continente americano, superando en el papel a potencias de la talla de Portugal, Brasil, Alemania y los Países Bajos.

El directivo también aprovechó para aplaudirle el tablero al “Vasco” Aguirre, agradeciendo la planeación que logró un inédito 80 % de disponibilidad de futbolistas por parte de los clubes de la Liga MX, una fórmula de coordinación que ahora el propio Márquez pretende clonar al pie de la letra para no picar piedra desde cero.

¡Su experiencia lo respalda! ?



Rafael Márquez explicó sus objetivos como Seleccionador de México, con miras a la Copa del Mundo de 2030. ??? pic.twitter.com/h97ubFC1z6 — TNT Sports México (@tntsportsmex) September 10, 2026

A sabiendas de que la luna de miel en el banquillo nacional dura muy poco, el histórico cinco veces mundialista dejó de lado los discursos institucionales y lanzó una advertencia clara para toda la baraja de futbolistas nacionales: la disciplina y el gran momento en sus clubes serán un “no negociable”.

Márquez reconoció que haber sido la mano derecha de Aguirre en la última etapa le heredó una radiografía exacta del vestidor y del entorno mediático, por lo que medirá con la misma vara lo que hagan los seleccionados tanto dentro como fuera de las canchas, buscando una identidad que no se doblegue ante las presiones.

Para blindarse en esta aventura, el nuevo estratega nacional presentó formalmente al “ejército” de nivel europeo que le cuidará las espaldas en la banca. Nombres de peso internacional como Juan Manuel Lillo, Pol Lorente, Xavier Mancisidor, Vidal Paloma y el histórico exmediocampista Andrés Guardado saltaron al ruedo como los nuevos escuderos del Tricolor.

"LA VENTAJA ES QUE NO EMPEZAMOS DE CERO. LA IDENTIDAD YA LA TENEMOS" ?



Rafael Márquez espera que la afición se siga identificando con la Selección Mexicana y del trabajo que espera ver en cancha



"SÉ QUE CADA UNO DE ELLOS VA A APORTAR MUCHÍSIMO"



? @crh_oficial#CentralFOX pic.twitter.com/kG5cBlOlHk — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) September 10, 2026

Con este equipo de gala en el cuerpo técnico, Márquez busca potenciar el talento del futbolista mexicano en lo humano y en lo táctico, consciente de que en el banquillo más caliente del país, los resultados mandan desde el primer día.

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