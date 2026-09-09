Miguel Herrera le da un espaldarazo a Rafa Márquez

Rafa Márquez fue el estratega encargado de tomar el testigo que dejó Javier Aguirre en el banquillo de El Tri. Miguel Herrera, entrenador que ya tiene experiencia en la selección mexicana, considera que el “Káiser” dio un buen primer paso con el armado de su cuerpo técnico.

En un proceso tan largo en el que el objetivo sería la Copa del Mundo de 2030, es importante que el seleccionador tenga a su lado a personas de confianza. Un cuerpo técnico en el que todos remen para el mismo lado en busca del objetivo. Miguel Herrera cree que eso lo tiene Rafa Márquez en este proceso.

“Creo que fue lo mejor, que él decidiera a quién llamar porque al final es gente en la que él confía y sabe cómo trabaja”, dijo el estratega mexicano en una entrevista con Heraldo Media Group.

??Miguel Herrera, director técnico del Atlante aseguró en entrevista con Heraldo Radio, que Rafael Márquez tomó una buena decisión eligiendo a su cuerpo técnico, pues es gente de su confianza y no elegidos por los federativos. ???



No te pierdas la entrevista con Miguel Herrera? pic.twitter.com/JgGiCcqiEe — El Heraldo Deportes MX (@HeraldoDep_MX) September 1, 2026

El “Piojo” puntualizó en la presencia de Juan Manuel Lillo, auxiliar técnico que tuvo la oportunidad de compartir procesos con Josep Guardiola. Lillo puede aportarle muy buenos dotes de experiencia a un cuerpo técnico tan joven.

“Lo de Manuel Lillo se me hace buena idea, le fue muy bien como auxiliar con Pep Guardiola, no tanto como entrenador, pero como apoyo sí”, agregó.

El cuerpo técnico de Rafa Márquez

Hasta ahora, las caras más visibles de este proceso son los auxiliares técnicos de Rafa Márquez. El primero de ellos es el mencionado Juan Manuel Lillo, estratega que ha podido dirigir en la primera división de España.

Nuestro DT, Rafael Márquez, anuncia su cuerpo técnico con la Selección Nacional de México: pic.twitter.com/qjQtnMc2gH — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 28, 2026

A esta lista se le suma el nombre de Vidal Paloma, persona de confianza de Rafa Márquez con el que ha trabajado en el Barça Atlètic. Además estará Andrés Guardado, jugador con más partidos en la historia de la selección mexicana y un futbolista que representó a El Tri en cinco Copas del Mundo.

Otros nombres destacados son los de Xabier Mancisidor, entrenador de porteros, y Pol Lorente, Preparador físico. Todos ellos son los encargados de conducir el periodo de transición en el fútbol mexicano.

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